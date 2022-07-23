世衛組織今宣猴痘為國際公共衛生緊急事件

世衛組織/猴痘

世界衛生組織總幹事譚德塞周六宣布，世衛組織啟動了最高級別的警戒狀態，試圖阻止猴痘的爆發，這一疫情已經在74個國家記錄了近17,000人染疫。

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據法新社今天報道稱，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今天的一次新聞發布會上說："我已經決定宣布將猴痘列為一個國際關注的公共衛生緊急事件，" 但他說，除了歐洲的風險較高之外，全世界的風險相對適中。

據中央社今天報道，因猴痘病例數激增，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞今天宣布將猴痘疫情列為國際公共衛生緊急事件，這是世衛最高等級公衛警報。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，在記者會上宣布接受委員會專家建議，宣布猴痘疫情構成“國際關注公共衛生緊急事件”（PHEIC），也就是世衛的最高警戒層級。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，已有71國通報將近1萬5400起猴痘病例。

由於2003年亞洲爆發嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）造成嚴重衝擊，2005年世界衛生大會（WHA）通過IHR協定，各國共同預防和應對公共衛生危機。IHR中明訂“國際關注公共衛生緊急事件”，指的是疾病傳播對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調採取應對。

若被定調為“國際關注公共衛生緊急事件”代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件；且很可能超出受影響國國界；需要立即採取國際行動的事件。

中央社說，過往世衛組織曾6度宣布“國際關注公共衛生緊急事件”，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年新冠病毒。