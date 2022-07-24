俄外長拉夫羅夫：我們願意就更廣泛的問題恢復談判

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫7月24日抵達埃及首都開羅，並與該國官員舉行了會談。這也是他接下來對非洲多國進行訪問的第一站。拉夫羅夫當天就恢復與烏克蘭方面進行談判的問題表示，“我們對就更廣泛的問題恢復談判沒有任何偏見”。他指責烏方目前無誠意與俄方恢復談判。

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據俄羅斯國營的RT電視台報導，拉夫羅夫此行還將到訪埃塞俄比亞、烏干達和剛果民主共和國。周日在抵達開羅後，他首先與埃及總統阿卜杜勒·法塔赫·塞西舉行會談，然後與埃及外交部長薩邁赫·舒克雷進行了會晤。

據總部位於埃及的阿拉伯聯盟介紹，拉夫羅夫當天還會見了阿拉伯聯盟秘書長長艾哈邁德·阿布烏爾·蓋特，然後向該組織發表講話。拉夫羅夫在與埃及外長薩邁赫·舒克雷舉行的聯合新聞發布會上說，他與埃及官員討論了俄羅斯在烏克蘭的“軍事行動”，埃及官員敦促以“政治和外交方式”解決衝突。

拉夫羅夫則將先前和平談判的破裂歸咎於烏克蘭。他稱：“我們對就更廣泛的問題恢復談判沒有任何偏見，但這件事不取決於我們，烏克蘭當局，從總統到他的無數顧問，不斷地說，在烏克蘭在戰場上擊敗俄羅斯之前，不會有談判。”

烏克蘭總統澤連斯基在《華爾街日報》7月22日刊登的對他的專訪中表示，任何允許俄羅斯保留自2月入侵以來奪取的烏克蘭領土的停火協議，只會鼓勵更廣泛的衝突，給莫斯科一個急需的機會，為發動下一輪衝突進行補充和重新武裝。

澤連斯基在採訪中說：“他（俄羅斯軍隊）來到這裡，沒有說話，殺了人，讓1200萬人流離失所，現在又說烏克蘭不想談判，他們只是謀殺人民，摧毀城市，進入城市，然後說：‘我們來談判吧’。他們能和誰談？用石頭嗎？他們渾身沾滿了鮮血，而這血是不可能洗掉的。我們不會讓他們洗掉的。”

澤連斯基補充說，現在，在過去五個月的所有悲劇之後，烏克蘭公民沒有心情與俄羅斯談判。他說：“（烏克蘭）社會認為，必須首先解放所有的領土，然後我們可以就做什麼，以及我們如何在未來幾個世紀里生活進行談判。”澤連斯基表示：“我們的人民相信我們可以做到這一點。而且我們做得越快，死亡人數就越少。”

拉夫羅夫周日還利用他在阿拉伯聯盟的演講，強調克里姆林宮的說法，即西方國家推動俄羅斯入侵烏克蘭，並指責西方國家無視莫斯科方面因“北約東擴”而產生的安全關切。

在俄羅斯軍隊周六對烏克蘭敖德薩港進行導彈襲擊後，尚不清楚恢復俄烏周五達成的，促使烏克蘭糧食從黑海港口通過安全通道海運的計畫將受到何種影響。

拉夫羅夫在開羅說，在莫斯科和基輔簽署聯合國支持的解除烏克蘭港口糧食運輸障礙的雙重協議之後，俄羅斯糧食出口商致力於履行其義務。

拉夫羅夫說：“我們討論了這一領域合作的具體參數，就相關部委之間的進一步接觸達成了一致，我們對糧食危機的原因有共同的理解”。他沒有詳細說明下一步的進程。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭對世界經濟產生了可怕的影響，使石油和天然氣價格上升到前所未有的水平。烏克蘭是世界上最大的小麥、玉米和葵花籽油出口國之一，但俄羅斯的入侵和對其港口的海軍封鎖已經停止了運輸。

非洲國家是受戰爭漣漪影響最大的國家之一。重要商品的價格暴漲，數十億美元的援助被用於幫助那些逃離歐洲戰爭的人。這使得非洲和中東衝突地區的數百萬人遭受日益嚴重的食品和其他援助短缺的困擾。

在開羅的新聞發布會上，拉夫羅夫還表示，第二屆俄羅斯-非洲峰會將於2023年中期舉行，這是莫斯科為擴大俄羅斯在世界這一地區的影響力所做努力的一部分。第一屆該峰會於2019年在俄羅斯的黑海度假勝地索契舉行。

拉夫羅夫的訪問是在美國總統拜登的中東之行後不到兩周的時間裡進行的。拜登在前往沙特阿拉伯之前訪問了以色列和被佔領的約旦河西岸。他還出席了海灣阿拉伯國家以及埃及、約旦和伊拉克在沙特阿拉伯舉行的區域峰會。

埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，該國拒絕在俄烏戰爭中選邊站隊，因為其與莫斯科和西方都保持着密切聯繫。埃及也是世界上最大的小麥進口國之一，主要來自俄羅斯和烏克蘭。