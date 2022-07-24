美議員：西方目標對烏提供多達30套精密火箭炮發射系統

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烏軍在戰場上應用“海馬斯”高機動性多管火箭炮系統資料圖片

美國國會眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）最新在接受媒體採訪時表示，美國及其西方盟友目標向烏克蘭提供多達30套多管火箭炮系統，這些系統迄今為止在摧毀俄羅斯武器庫方面非常有效。

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史密斯等美國國會兩黨代表團周六到訪基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行了會談。史密斯在接受自由歐洲電台／自由電台採訪時介紹稱，目前的目標是將部署在烏克蘭的西方援助的火箭炮系統的數量增加到25至30套。

烏克蘭方面已經向其西方夥伴申請了至少50套高精度火箭炮系統，包括M270多管火箭炮系統（MLRS）和M142高機動性炮兵火箭系統，即“海馬斯”（HIMARS）。這些系統能夠以幾米的精度向敵方防線後方遠距離發射火箭彈，使其非常有效。

M270多管火箭炮系統安裝在履帶式底盤上，一次最多可以發射12枚火箭彈。美國援烏的“海馬斯”火箭炮系統安裝在卡車上，機動性更強，但一次只能發射6枚火箭彈。

據了解，美國已經向烏克蘭運送了12套“海馬斯”火箭炮，並承諾再提供4套作為追加援助。英國等美國盟友也向烏方提供軍援。西方盟國已經向烏克蘭交付了一些M270多管火箭發射系統。史密斯在採訪中沒有給出交付其餘系統的時間表。