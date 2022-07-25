莫斯科承認炸敖德薩港 基輔希望本周恢復穀物出口

烏克蘭/俄羅斯

敖德薩港被俄羅斯導彈擊中後烏克蘭消防員在滅火2022年7月23 日。

俄羅斯入侵烏克蘭昨天7月24日進入第六個月。在聯合國與土耳其斡旋烏俄簽署黑海運糧安全走廊協議的次日，烏克蘭黑海港口敖德薩再次遭到轟炸。該港口對烏克蘭的糧食貿易至關重要。

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在敖德薩發生轟炸事件後，烏克蘭指責普京"唾棄"聯合國和土耳其，損害了周五在伊斯坦布爾簽署的協議的執行。

俄羅斯承認了轟炸敖德薩港，但否認其轟炸目標是糧食。俄羅斯國防部周日說：前一天"從海上發射的高精度遠程導彈，摧毀了敖德薩碼頭一艘烏克蘭軍艦和美國向基輔政權提供的一批魚叉反艦導彈。

早些時候，俄羅斯外交發言人瑪麗亞-紮哈羅娃說，俄羅斯的"Kalibr導彈以高度精確摧毀了敖德薩港的軍事基礎設施。

但法新社說，無法獨立證實俄羅斯的這個聲明。周六，莫斯科曾向安卡拉否認它參與了這次炮擊事件。

烏克蘭希望本周恢復穀物出口

烏克蘭周一表示，在與莫斯科簽署協議後，儘管俄羅斯軍隊周六炮擊了對貿易至關重要的主要港口敖德薩，但它預計"最早在本周"恢復糧食出口，這將是戰爭開始以來的第一次。

烏克蘭基礎設施部長亞歷山大·庫布拉科夫（Oleksander Kubrakov）告訴媒體："我們預計該協議將在未來幾天開始運作，我們預計未來幾天將在伊斯坦布爾建立一個協調中心。"我們正在準備一切，以便在本周開始。

他說，恢復出口的主要障礙是俄羅斯轟炸的風險，周六對黑海港口敖德薩的襲擊就說明了這一點。

隨着昨天烏克蘭戰爭進入第6個月，烏克蘭軍隊正在準備在位於南部第聶伯河畔的赫爾松進行反攻，計畫用一千名士兵包圍該市。自3月以來這裡被俄羅斯人佔領。

據烏克蘭總參謀部稱，在過去幾天里，赫爾松市周圍的幾個城鎮已被烏克蘭軍隊接管。