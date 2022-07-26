日本殘殺七人的秋葉原血案死刑囚被執行死刑

日本

2009年6月8日日本東京，造成7人死亡10人受傷的事件一周年之際，一名男子在秋葉原區的一條街上祈禱。

因2008年6月在東京秋葉原造成7人死亡、10人不同程度受傷的濫殺無辜案，被控殺人等罪名、確定死刑的原派遣員工加藤智大（39歲），於26日上午被執行死刑。

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法務大臣古川禎久26日表示，關於他下令對加藤智大（39歲）行刑，是“經過非常慎重的考慮才下令的。”

據終審判決顯示，2008年6月8日中午12點半前後，加藤駕駛載重2噸卡車衝進東京都千代田區的步行街，撞死3人，撞傷2人，之後他還用匕首刺死4人，刺傷8人。

古川禎久大臣在談到此案件概要時表示：“這起案件是一樁濫殺濫傷無辜的案件，作案人基於強烈的殺意，經過精心準備，以殘忍的手段，奪走多達7名受害者的寶貴生命，使10名受害者負重傷，造成了極其嚴重的後果，對社會造成了巨大的衝擊，令人極其痛心，無論對於在他的暴行中被奪走生命的被害者來說，還是對遺屬來說，都是一個非常殘忍的事件。”

此外他還表示，“此案經過徹底審理，最終定案”，“作為法務大臣，經過非常慎重考慮才下令的。”

上一次執行死刑是在2021年12月，這是岸田政府的法務大臣古川禎久上任以來第二次下令執行死刑。

加藤智大辯護方曾要求避免死刑，認為“被告可能因精神疾患出現精神失常或精神障礙”，但最高法院駁回了上訴，稱“結果極其嚴重，對社會的影響極大”。

東京地方法院在2011年3月一審對加藤智大判處死刑，2012年9月東京高院二審支持一審死刑判決，駁回了被告辯護方的上訴，最高法院2015年2月駁回加藤的上訴，確定死刑。