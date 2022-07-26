歐盟接近達成“節省天然氣協議”助德國

歐盟/天然氣/俄羅斯

歐盟27國能源部長7月26日在布魯塞爾似乎接近達成一項節約天然氣協議。該協議以協調方式減少成員國的天然氣消費，以助德國應對俄羅斯急劇減少天然氣供應。

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法國能源轉型部長帕尼耶-魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）今天早晨抵達布魯塞爾時強調說，"歐洲的團結是絕對必要的"。因為"我們的工業生產鏈是完全相互依存的。她警告說："如果化學工業在德國咳嗽，那麼整個歐洲工業就會停頓下來"。

俄羅斯天然氣巨頭天然氣公司（Gazprom）周一宣布，從本周三開始大幅減少通過北溪管道向歐洲的輸送量，減到每天3千300萬立方米，理由是需要維護一個渦輪機。

歐盟輪值主席國捷克的能源部長強調，“俄氣”再次削減進一步證明"歐洲必須"儘快減少對俄羅斯的依賴"。

捷克工貿部長約瑟夫-西克拉（Jozef Sikela）在歐盟討論減少天然氣消費計畫之前表示，"統一和團結是我們對抗（俄羅斯總統弗拉基米爾）普京的最好武器，我確信這就是我們今天要展示的。

布魯塞爾上周提議從8月起，將歐洲天然氣需求削減15%，以便在不發生重大災難的情況下，度過下個冬季。直到去年，俄氣占歐盟天然氣進口總量大約40%。

布魯塞爾的計畫提出，每個成員國應"儘力"在2022年8月至2023年3月期間減少對天然氣的消耗，減幅至少是過去5年同期平均的15%，特別是通過減少建築物的暖氣。

如果出現"嚴重燃氣短缺的風險"，15%的削減將對歐盟27國具有"約束力"。

而這最後一項措施的目的，就是要在緊急情況下集中力量，尤其是幫助非常依賴俄羅斯天然氣的德國渡過難關。

戰略錯誤

德國副總理兼經濟氣候部長羅伯特-哈貝克（Robert Habeck）在表達歉意的同時說，"這不僅僅是德國的問題，也是中歐和東歐國家遇到的問題，我們都盲目地依賴廉價的俄羅斯天然氣已經太久了。而現在我們必須一起解決這個問題。

這位德國部長"表達了他的國家的歉意說，"德國在過去犯了一個戰略錯誤"，培養了對莫斯科的這種依賴，政府正在努力消除這種依賴。

是歐盟這個節能計畫在最近幾天受到了幾個成員國的強烈批評。其中最激烈的是包括西班牙在內的南歐國家，這些國家對柏林在2008年金融危機後對其實施的痛苦的緊縮計畫記憶猶新。

匈牙利反對

西班牙生態轉型部長特蕾薩-里貝卡（Teresa Ribera）批評歐盟委員會缺乏協商，認為該計畫 "不公平"和"無效"。因此，27國的外交官對最初的提案進行了重大修改，以便達成協議。

在27個歐盟成員國中，只有匈牙利反對該協議的文本，這個文本須以特定多數通過。匈牙利外長彼得-斯齊亞爾托（Peter Szijjarto）告訴記者："這是一個毫無道理、不必要、不可行和有害的建議，完全無視國家利益。