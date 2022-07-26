華日：調查發現中國瞄準美聯儲建立線人網絡訪問數據

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華爾街日報7月26日報道，美國國會調查發現，中國在長達10年，試圖在美聯儲系統內部建立一個線人網絡，一名美聯儲經濟學家前往上海期間遭扣留，被脅迫同意分享非公開的經濟數據。

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據周二公布的報告，美國參議院國土安全和政府事務委員會共和黨工作人員的調查發現，十多年來，美聯儲僱員被提供給中國人才招聘項目的合同，其中往往包括現金支付，並被要求提供有關美國經濟、利率變化和政策的信息。

分享數據信息

該報告說，在這位經濟學家的案例中，中國官員在2019年扣留並試圖脅迫他分享有關美國政府政策的數據和信息，包括在美中貿易戰期間的關稅問題。

該報告沒有說是否有任何敏感信息被泄露。鑒於美聯儲對美國經濟活動的廣泛分析，對美國金融體系的監督，以及對利率政策的制定，獲得這些信息可以提供寶貴的跡象。

這份由共和黨主導的調查稱，美聯儲未能採取充分的應對措施。報告的結論顯示，"中國在十多年裡持續努力，已獲得對美聯儲的影響，而美聯儲未能有效地打擊這一威脅。"

但美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）強烈質疑該報告的調查結果，並稱其對一些員工的定性不公平。"因為我們明白，一些行為者旨在利用任何漏洞，而我們的流程、控制和技術是強大的，並定期更新”。他在給俄亥俄州參議員羅布-波特曼(Rob Portman)的信中寫道："我們恭敬地拒絕任何與之相反的暗示"。

人才招聘計畫

中國開展了美國反間諜官員所說的最廣泛的活動，以獲取美國政府信息和專有商業機密與科技研究成果。在這樣做的過程中，中國經常使用人才招聘計畫，其中往往包括在中國研究機構的有利可圖的任命，美國反情報官員說這為竊取機密提供了激勵。

中國批評了這份報告，中國駐華盛頓大使館的一位發言人提到了一些國會議員的"零和冷戰思維"。該發言人Liu Pengyu（音譯劉鵬宇）稱："中國和美國在經濟、金融和其他領域的合作是公開和透明的，這對加強兩國的相互了解和信任起到了重要作用。

國會共和黨的報告在很大程度上借鑒了美聯儲從2015年開始進行的一項單獨的內部調查。國會報告說，在一個未被指明的外部實體警告有外國對手試圖通過提供"有償合同關係"與美聯儲研究人員建立關係後，美聯儲開始了調查。

8家銀行13人

該報告說，美聯儲的調查確定了13名相關人員，他們被內部調查人員稱為"P- Network"，他們受雇於美聯儲12家地區銀行中的8家。

這份報告稱，美聯儲或其一家區域銀行的一名前僱員，被稱為"Z"的人，試圖招募該網絡（P- Network）的成員。此人與中國政府支持的人才招聘項目保持聯繫，並"表示希望與美聯儲僱員保持內部信息共享關係"。

國會這份報告說，美聯儲調查發現，美聯儲系統中的一名經濟學家，曾與"Z"關係密切，後來因違反美聯儲規定而被解僱。

報告透露說，自2020年12月向國會提供其"P- Network網絡"調查結果以來，美聯儲現在對其調查的許多結果提出異議。報告說，美聯儲本月對其調查結果的準確性提出擔憂，並且無法找到一些調查文件。

鮑威爾在給波特曼先生的信中說，美聯儲對一切涉不當行為的有根據的指控都表示關切，無論其來源如何。但“我們對報告中關於特定工作人員的不公平、無根據和未經核實的影射深感不安”。

波特曼先生在一份聲明中說："我對美聯儲受到的威脅感到擔憂。希望這次調查能"喚醒美聯儲，使其認識到中國對我們的貨幣政策的廣泛威脅。風險是明確的。"

美聯儲與世界各地的中央銀行都有聯繫，在美聯儲系統內，許多研究人員以前有在外國中央銀行和大學的工作經驗。許多經濟學家認為，美聯儲的國際吸引力是其培養研究人才的優勢之一。

這個報告說，在國會啟動調查後，美聯儲開始禁止其官員接受包括中國在內的某些國家的報酬。然而，這些政策並沒要求員工披露他們加入人才招聘計畫的情況，儘管已知美聯儲有僱員與中國人才計畫有聯繫。調查委員會的助手說，他們報告中提到的五個人中，有四人保留了接觸美聯儲機密信息的權利。

該報告說，國會報告詳細介紹了涉及"P-Network"（P網絡）人員的多個事例，包括一名將經濟建模代碼交給與中國人民銀行有聯繫的一所中國大學。

這個報告還說，另一人至少兩次試圖將大量數據從美聯儲轉移到一個外部網站。報告說，此人之前還收到了一個與中國政府有聯繫的人的請求，要求他提供有關三位美聯儲銀行總裁對加息看法的非公開信息。

調查委員會的一名助手說，他不知道中國政府官員是否收到了任何信息。

鮑威爾先生在信中說，央行在網上公開發布其最重要的經濟模型，以便更好地與其他專業人士交流其分析。他還說，美聯儲的系統對未經授權的數據和信息的轉移有監控。

美聯儲僱員上海遭遇

該報告提到的最極端的例子涉及美聯儲一名經濟學家，他在美國和中國互相對數千億美元的商品徵收關稅後，於2019年前往上海。中國官員在這次旅行中四次扣留這位經濟學家。

該經濟學家後來向美聯儲報告說，中國官員最初在他的酒店房間找到他，"使氣氛變得很可怕"，並告訴他，“他們一直在監視他的電話通話”，包括涉及以前“離婚”的通話。

該報告稱，中國官員告訴那名美聯儲僱員，他必須"分享他所接觸到的敏感的、非公開的經濟數據"，並且必須"就敏感的經濟問題，包括貿易關稅"和機密信息向[中國]政府高級官員提供建議。這些中國官員威脅說，如果他不簽署一封信，承諾不向他的家人提及這些遭遇，就會把他關進監獄，毀掉他的生活。

美聯儲官員告訴調查委員會工作人員，向聯邦調查局和國務院報告了這一事件。2019年7月，美聯儲向所有經濟學家發出了關於前往中國的一般性警告。對此，聯邦調查局拒絕發表評論；美國國務院沒有回複評論請求。