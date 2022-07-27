俄羅斯對歐洲輸氣量大減：只剩兩成

俄氣/歐洲

俄羅斯北溪管道7月27日早晨開始大幅減少向歐洲輸送天然氣，據德國天然氣公司的數據，輸送量只剩“管道容量”的20%。德國夢醒：俄羅斯簽署的任何條約承諾都是不可信的。

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意大利埃尼集團表示，它已被俄氣公司告知，周三天然氣輸送量從3400萬立方米，降到2700萬立方米。

周一，俄氣巨頭（Gazprom）宣布從周三起，將北溪管線每日輸送量減半，理由是對一台渦輪機進行維修。

克里姆林宮發言人周二表示，輸氣量減少的原因是西方對俄羅斯的制裁。"他並說："如果沒有這些限制，一切都會在通常的時間框架內完成（......）。

歐洲人駁斥了技術原因，指責莫斯科將天然氣作為經濟和政治武器。

德國是對俄氣依賴最嚴重的歐盟國家之一。德國前政府與莫斯科長期合作北溪管道項目，原以為可以相信俄羅斯的條約承諾，卻未料普京早已布局，將天然氣作為打擊西方的戰略武器。

歐盟27國昨天周二在布魯塞爾就一項節能計畫達成一致，各國同意"盡一切可能"，在2022年8月至2023年3月期間，將各自天然氣消費量，比照過去五年同期平均水平，減少15%，以幫助德國應對燃眉之急。

法國能源轉型部長帕尼耶-魯納歇（Agnès Pannier-Runacher）昨天強調說，"歐洲的團結絕對必要"。因為"我們的工業生產鏈是完全相互依存的“，"如果化學工業在德國咳嗽，那麼整個歐洲工業就會停頓下來"。

歐盟輪值主席國捷克的能源部長強調，“俄氣”再次削減進一步證明"歐洲必須"儘快減少對俄羅斯的依賴"。

德國副總理兼經濟氣候部長羅伯特-哈貝克（Robert Habeck）昨天表達歉意說，"德國在過去犯了一個戰略錯誤"，培養了對莫斯科的這種依賴。

他還說，"這不僅是德國的問題，中歐和東歐國家也遇到這個問題，我們都盲目地依賴廉價的俄羅斯天然氣已經太久了。現在我們必須一起解決這個問題。