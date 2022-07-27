俄軍承認其佔領區赫爾松大橋被烏軍部分摧毀

赫爾松大橋

俄羅斯承認烏克蘭軍隊炮擊並部分摧毀一座位於佔領區赫爾松的戰略大橋，但否認此舉會對戰鬥結果構成影響...

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法新社7月27日發自莫斯科的報道，俄羅斯佔領當局周三表示，烏克蘭已部分摧毀了俄羅斯佔領的赫爾松市一座主要橋樑，並表示正在鋪設浮橋。目前烏克蘭正在南部發起反攻。

赫爾松郊區的安東諾夫斯基（Antonovski）大橋是連接該市與第聶伯河南岸和赫爾松州其他地區的唯一橋樑，是一條具有戰略意義的關鍵通道。

俄羅斯佔領當的的代表基里爾-斯特雷莫索夫（Kirill Stremooussov）試圖向媒體淡化這座大橋關閉造成的影響。他表示，炮擊大橋不會對戰鬥的結果產生影響...，只是讓人們的生活變得更困難"。他沒有具體說明損壞的程度。

這位發言人說，"一切都在預料之中"，並說，俄羅斯軍隊將安裝一些軍事浮橋和橋樑，以便渡河。

赫爾松州的首府赫爾松市，距離烏克蘭軍隊正在發起反攻的前線僅有幾公里，烏克蘭軍隊正在那裡奪回俄羅斯入侵初期失去的領土。

烏克蘭總統顧問米哈伊洛-波多利亞克（Mikhaïlo Podoliak）在推特上評論烏軍炮擊安東諾夫斯基大橋時說，"佔領者必須學會游過第聶伯河，或趁着還能夠，離開赫爾松"。

烏克蘭武裝部隊南部指揮部發言人娜塔利婭-古梅尼奧克（Natalia Goumeniouk）也向烏克蘭媒體證實了烏克蘭對該橋的打擊。她說，這次炮擊是“外科手術”式的“精細活"，旨在打擊“"敵方部隊的士氣”。

烏克蘭軍隊最近幾周在南部赫爾松地區的反攻已收復了一些失地，並使赫爾松更加接近前線。

赫爾松地區具有戰略意義，因為該地區與莫斯科在2014年吞併的克里米亞半島接壤。而且擁有大片廣袤的沃土，對烏克蘭的農業也至關重要。

俄羅斯一旦佔領這個地區，便可從陸地將克里米亞與俄羅斯本土及俄羅斯佔領的其他烏克蘭地區連接起來。

俄羅斯佔領當局正計畫在赫爾松地區舉行所謂的“全民投票”，以吞併赫爾松和鄰近的紮波羅熱（Zaporijjia）地區。