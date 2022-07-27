喬拜登-習近平預計周四通話 涉及台灣和取消關稅

喬拜登/習近平

美國總統喬拜登與中國國家主席習近平預計在明天周四舉行電話會談，這次通話的背景是台灣問題和俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢。

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據路透社報道，白宮國家安全發言人約翰-柯比昨天周二告訴記者，將要討論的話題從台灣的緊張局勢到烏克蘭的戰爭，以及我們如何更好地管理我們兩國之間的競爭，當然是在經濟領域。

路透社說，根據“一個中國政策”，美國與台灣沒有正式的外交關係，但根據一項美國法律，美國有義務向台灣提供自我保護的手段。白宮一直重申這一立場沒有改變，儘管人們對佩洛西可能訪問台灣的旅行有所猜測。

柯比說，佩洛西是總統職位的可能繼承人，因此，她的海外旅行關係到美國的國家安全。但只有她本人能對自己的旅行做出決定。

科比還表示，中國對佩洛西可能訪台發表的"好戰"言論只會使緊張局勢升級。他說：“我們認為這無濟於事，而且在這種情況下肯定沒有必要”。

據法新社報道，白宮發言人周二表示，喬-拜登可能會與他的中國同行習近平討論對中國產品關稅問題，並指出，美國總統尚未就是否對中國產品取消關稅做出決定。

白宮戰略問題發言人約翰-柯比告訴媒體，在喬-拜登"可能在本周"與中國領導人習近平進行的電話交談中，"肯定會討論"美中貿易問題。

他補充說，美國總統認為，他的前任特朗普對中國所實施的關稅考慮不周"，“讓美國的家庭、小企業和農民付出了巨大的代價"。

法新社說，這位民主黨總統面臨著導致美國人情緒低落的超高通貨膨脹率，正面臨著對中國產品取消懲罰性關稅，以緩解消費者價格激增的壓力。