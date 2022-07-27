路透:美監管機構不接受對中國審計准入任何限制

美國監管中國公司

華盛頓和北京對在美上市中國公司的審計合規性的爭端尚未解決，美國監管機構決絕對中國網開一面，可能會有數百家中國公司被踢出紐約證券交易所...

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路透社7月26日消息，兩位了解美國監管機構想法的人士告訴路透社，美國上市公司會計監管機構不會接受對其查閱在紐約上市的中國公司的審計文件設置任何限制，包括那些已經退市的公司。

華盛頓和北京正在進行談判，以解決有關在美國上市的中國公司的審計合規性的長期爭端，如果不解決，可能會有270多家中國公司被踢出紐約證券交易所。

路透社消息說，長期以來，中國當局以國家安全為由，不願意讓海外監管機構檢查其本地會計師事務所。

據熟悉美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）想法的一位人士說，將中國公司除名會使北京無法與美國的規則接軌。

該人士說，美國上市公司會計監督委員會必須能夠根據風險來挑選它想檢查的對象。"如果中國監管機構要在任何程度上限制我們，那就是讓我們無法執行任務，我們不會接受。"

據英國《金融時報》在周日援引消息人士的話報道，中國正準備根據數據的敏感度對在美國上市的中國公司進行分類，這是為試圖遵守美國規則而做出的潛在讓步。

中國證券監督管理委員會（CSRC）周一否認了該報道。這些消息來源拒絕透露身份，因為這些討論是私下進行的。

美國上市公司會計監督委員會的發言人肯特-伯翰（Kent Bonham）說，"美國上市公司會計監督委員會必須能夠完全接觸到它選擇檢查或調查的任何公司的審計工作文件—不能有漏洞或例外。

肯特-伯翰補充說，在我們繼續與（中國）當局合作以達成符合美國法律規定的協議時，時間是至關重要的。

中國證監會（CSRC）沒有立即回應路透社星期二的評論請求。

中國此前曾表示，雙方都致力於達成一項協議，儘管美國對這一前景持更加謹慎的態度。

美國上市公司會計監督委員會的監督方美國證券交易委員會的主席加里-根斯勒（Gary Gensler）本月表示，他對達成協議"並非特別有信心"。

路透社說，第一個消息來源說，主要的癥結在於美國上市公司會計監督委員會為實現其任務所擁有的准入程度。

"中國的同行們希望有不同程度的准入，這一點我們不能接受。我們需要全面准入。"

熟悉美國上市公司會計監督委員會想法的第二位人士說，該委員會的檢查和調查是有追溯性的，這意味着即使在退市之後--這可能需要一年多的時間--經審計的財務報表仍會受到審查。

這位人士說："即使在退市之後，公司可能仍有向美國證券交易委員會提交文件的要求--包括接受委員會檢查的審計財務報表。

公司可能仍然被要求向美國證券交易委員會提交經審計的財務報表，即使它們沒有在美國的交易所上市，例如，如果它們有超過300名美國股東，或者如果公司在美國的證券交易市場進行交易，那麼它們仍然需要向美國證券交易委員會提交財務報表。

第二個消息來源補充說，如果公司有超過300名美國股東，或者公司在美國的證券交易超過一定的門檻。

路透社說，這場已醞釀十多年的監督爭論在去年12月達到了頂峰，當時美國證券交易委員會根據《外國公司問責法》敲定了將中國公司除名的規則。據說有273家公司面臨風險。

今年5月，美國證券交易委員會的一名官員警告說，該機構需要在2022年11月初之前完成檢查，以滿足可能最早至2023年的最後期限。

該機構還開始公布一份可能面臨被從華爾街除名的公司"臨時名單"，這導致總部設在中國和香港的公司在美國的股票大幅下跌。