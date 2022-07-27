馬克龍訪貝寧 法國75議員警告他:這國太專制

馬克龍/貝寧

法國總統馬克龍周二結束對喀麥隆的訪問，今天訪問貝寧，非洲媒體打趣他“換肩膀扛槍”，在俄羅斯等國撲向非洲的競爭壓力下，不再堅持避開專制國家。法國75名議員則致函警告他，貝寧可是過分專制的國家...

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大約75名法國左翼生態議員周二公布一封寫給馬克龍的信函，提醒他注意貝寧的"過度專制"，和政治犯"令人震驚"的情況。

這封信主要提到貝寧當局在2021年12月中旬，將前司法部長馬杜古（Reckya Madougou）以"恐怖主義"判處20年監禁，將“憲政派”人士艾沃（Joël Aïvo）以"陰謀破壞國家權力"罪判刑10年。

那位前司法部長在總統選舉的前幾天被捕，她的候選人資格被拒絕，她的律師譴責法官"既不自由也不公正"，而且"沒有證據"就判刑。

在這兩次定罪之後，美國表示"嚴重關切對貝寧刑事司法系統的政治干預"，並對該國"有系統地針對反對派人物"表示遺憾。

法國議員信中指出，貝寧大多數主要反對派人物都被起訴，現在流亡在海外。

貝寧距離下一次立法選舉還有五個月，法國議員們希望埃馬紐埃爾-馬克龍的訪問"不會成為對該政權的認可，相反，這將是一個機會，表明法國對政治局勢和帕特里斯-塔隆政權的專制暴行並非充耳不聞。

然而，貝寧總統帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）周三在與訪問科托努的法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍舉行的聯合新聞發布會上否認其國家有政治犯"。法新社說，馬克龍在人權問題上保持了沉默。

塔隆說，"在貝寧沒有人因為政治觀點而被拘留，但有人因在政治領域的行為、罪行和犯罪而被拘留。

當一名法國記者詢問他是否會很快釋放兩名在2021年底被判處長期監禁的反對派人士時，他宣稱自己“問心無愧，忠於原則”。不過，他又補充說，不排除將來會有"大赦"。

塔隆總統於2016年當選，並於2021年再次當選，他啟動了政治和經濟改革，以使其國家走上發展道路。但這種現代化也伴隨着民主的重大倒退。據該國反對派稱，民主在今天幾乎已淪為虛無。

法國75名左派議員向馬克龍呼籲說，“我們所呼籲的與非洲國家恢復關係，在許多方面都需要我們對民主和人權的承諾採取模範立場”。

在喀麥隆之後，埃馬紐埃爾-馬克龍將於周四訪問幾內亞比紹，然後結束他連任後的首次非洲之行。