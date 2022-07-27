G20主席印尼總統佐科威訪日 稱已解除對日本食品進口限制

印尼/日本

20國集團主席印尼總統佐科威在北京之後，今天7月27日到訪東京，他宣布，印尼已經解除對日本食品進口的限制。

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據共同社報道，日本首相岸田文雄7月27日在其官邸與印尼總統佐科威舉行會談。佐科威表示，福島核事故後印尼持續實施的對部分日本產食品的進口限制措施，已經全部撤銷。

岸田在會談後的聯合記者會上表達感謝稱：這是“給災區民眾帶來勇氣，由衷表示歡迎。”

日本與印尼首腦還就雙方密切合作以維持包括實現“自由開放印太”在內的海洋秩序達成了一致。

日相岸田表示，有意就印尼的水力發電站建設等項目提供總計436億日元的貸款。

在聯合記者會後，雙方共進了午餐，並圍繞俄羅斯進攻烏克蘭、中國趨於活躍的東海與南海的局勢展開磋商。

據共同社說，着眼於中國的動向，為了提供巡邏船幫助提高印尼海上保安能力，日方正在實施調查。雙方在會談中確認，將推進日本自衛隊參與印尼與美軍聯合演習等的安保合作，並商定在去碳化領域的合作。

將在11月主持G20峰會的印尼總統佐科威在到訪東京之前，於7月26日訪問了北京，並將在明天7月28日訪問首爾，他將與韓國總統尹錫悅會談。