美國里根號航母打擊群駛向台灣

美國/航母/台灣

美國核動力航母羅納德-里根號（左二）和韓國登陸平台直升機（LPH）艦馬拉多號（左）在聯合軍演中航行，照片由韓國國防部提供2022年6月4日演習地點未公開。

一艘美國航母編隊在台灣緊張局勢中進入南中國海，正在駛向台灣。台海的緊張局勢因美國眾議長佩洛西可能訪台而升溫。

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美國海軍第七艦隊的官員證實了羅納德-里根號（Ronald Reagan）航母在南中國海這一重要貿易路線上的部署航行，但沒有對美國眾議長佩洛西可能訪台的問題發表評論。

第七艦隊指揮官海利-西姆斯（Hayley Sims）在給路透社的一份聲明中說，"羅納德-里根號驅逐艦和其打擊群正在行進中，在對新加坡進行成功的港口訪問後，在南中國海開展行動"。

西姆斯補充說，里根號航母“作為例行巡邏的一部分”，“正在繼續其正常的、預定的行動”，“以支持自由和開放的印度洋-太平洋”。

路透社說，中國外交部被要求對此發表評論時說，美國通過里根號的航行再次在南海"展示肌肉"。

據彭博社28日報道，美國第七艦隊在回答彭博新聞社的詢問時說，羅納德-里根號核動力超級航空母艦在新加坡停靠五天後，於周二離開樟宜海軍基地，前往有爭議的水域。此行之前，中國外交部發言人趙立堅本周曾表示，北京正在 "認真準備"。

據南華早報引述據總部設在北京的智囊團"南海戰略探測計畫"提供的船舶追蹤信息說，美國 "羅納德-里根"號航母及其打擊群，包括一艘導彈驅逐艦和一艘導彈巡洋艦，周一從新加坡出發，向東北方向駛向南中國海。

美國軍方沒有透露其最終目的地，但如果繼續沿着同一方向，該航線將把里根航母編隊帶到台灣海峽。與此同時，中國也在該地區增強其空中力量。

美國眾議院議長佩洛西如果訪問台灣，將是自1997年以來訪問台的最高級美國政治家，而北京已警告說，它將把這次訪問視為一種危險的挑釁。

中國國防部發言人警告說，如果美國眾議院議長"執意要去"台灣，中國人民解放軍將"採取強有力的措施"。

美國官員告訴美聯社，如果佩洛西繼續要訪問台灣，那麼美國軍方將增加其在印太地區的部隊和資產調動，包括動用戰機、艦艇、監視設備和其他軍事系統，為佩洛西飛往台灣和她抵達台灣島時，提供重疊的保護圈。

南華早報說，最近的衛星圖像顯示，解放軍也在加強其在該地區的部署，包括擴大位於福建的一個空軍基地，該基地與台灣隔海峽相望。

圖片顯示，本月早些時候，龍田空軍基地（戰鬥機可在7分鐘內到達台北）擠滿了Flanker系列戰鬥機--俄羅斯製造的蘇-27戰鬥機或中國的J-11或J-16系列的變種--以及由舊的J-6戰鬥機製成的特殊無人機。

該報還說，在與台灣發生衝突的情況下，中國可用數千架殲-6無人機作為誘餌壓倒防空系統，攜帶電子戰裝置或裝上炸藥作為導彈使用。