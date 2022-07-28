馬克龍不顧反對的聲音，堅持接待沙特王儲

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法國總統馬克龍不顧人權捍衛者們的憤怒，仍然在總統府接待了沙特王儲。

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法國總統馬克龍周四在愛麗舍宮接待了沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼並和他共進了晚餐。儘管在此之前，在土耳其被暗殺的沙特記者卡舒吉的未婚妻和人權捍衛者都對此表達憤怒，但馬克龍還是沒有改變他的計畫。這是自卡舒吉遇害以來沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼首次訪問歐洲。

法新社在其報道中指出，在馬克龍接待穆罕默德·本·薩勒曼之前不到兩個星期的時候，美國總統拜登訪問了沙特阿拉伯。因此，馬克龍接待穆罕默德·本·薩勒曼更多地是標誌着沙特王儲，在烏克蘭戰爭和能源價格飆升的背景下，重回國際舞台。

就人權捍衛者們的憤怒，法國總統府周四表示，馬克龍將會和穆罕默德·本·薩勒曼談論“人權問題，就像他每次與穆罕默德·本·薩勒曼（會晤）所作的一樣”。法國總統府還說，“他將以總體的方式談論（這個問題），但他會藉此機會談論一些個案”。

愛麗舍宮表示，鑒於能源價格飆升、中東糧食危機以及對伊朗核計畫的擔憂，這次晚宴是必要的。法國總統府說：“如果我們想對抗，想在解決這些危機的後果的同時，在該地區有分量並造福所有人，唯一的辦法就是要與所有的主要方進行交談。”