澤連斯基視察敖德薩港：重要的是烏克蘭仍然是全球糧食安全的保障者

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烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月29日抵達敖德薩港，視察了儲存烏克蘭糧食的港口，並會見了在敖德薩訪問的七國集團（G7）國家駐烏克蘭大使。聯合國預計將在當天宣布一條商定的途徑黑海的糧食運輸路線。

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在烏克蘭和俄羅斯於7月22日簽署聯合國支持的協議，結束俄羅斯長達五個月的黑海海軍封鎖，威脅到世界糧食供應後，烏克蘭的港口預計將重新開放。

澤連斯基在其“電報”上的社交賬號發文稱，烏克蘭已準備好出口糧食，正在等待合作夥伴發出關於運輸開始的信號。

據澤連斯基介紹，“第一艘船，自戰爭開始以來第一艘船正在裝載。這是一艘土耳其船。這表明港口已經開始工作了”。據澤連斯基說，隨着幾艘已經裝船但因戰爭開始而無法起航的運糧船隻離開，烏克蘭糧食的出口即將恢復。

正如澤連斯基指出的那樣，烏克蘭正在等待合作夥伴——聯合國和土耳其的代表發出有關開始糧食運輸的適當信號。出口工作可能在未來幾天開始。

澤連斯基說：“我們這邊已經做好了充分準備。我們向我們的合作夥伴——聯合國和土耳其發出了所有信號，我們的軍隊保證了安全局勢。基礎設施部長正在與土耳其方面和聯合國進行直接接觸，我們正在等待他們的信號，我們可以開始”。

澤連斯基相信，解除對烏克蘭糧食出口的封鎖將有可能避免全球糧食短缺，以及在需要糧食產品的國家出現饑餓和政治混亂。他強調：“對我們來說，重要的是烏克蘭仍然是全球糧食安全的保障者。”

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在周五的新聞發布會上告訴記者稱，烏克蘭已經為恢復糧食運輸做了“200%”的工作。他說：“幾乎所有的技術問題都已商定。今天，我們收到了聯合國關於我們的船隻可以在黑海向博斯普魯斯海峽行駛的擬議路線的確認。我們已經準備好在那之後開始。我希望，到本周末，第一批船隻可以離開我們的港口。”

當被問及周五是否會有運輸進行時，庫布拉科夫說：“讓我們看看。我們正在等待，直到本周末，但這取決於（聯合國）團隊將如何工作和促進。”

“聯合國致力於繼續全面參與，並指望各方真正有效地遵守協議，”聯合國駐烏克蘭駐地和人道主義協調員盧布拉尼（Oslat Lubrani）告訴記者，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres ）一直親自“日夜”參與談判。

美國駐烏克蘭大使布林克（ Bridget Brink）告訴記者稱，“美國和世界其他國家將期待俄羅斯站起來並執行其協議”。英國駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）說，“球在俄羅斯的腳下。”

“他們仍然在簽署將採取的路線。烏克蘭人把他們的想法放在一起，俄羅斯人有其他想法，而聯合國不得不進行調停。這就是我們正在等待的事情，”西蒙斯說。