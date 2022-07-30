美俄外長通話談釋囚 布林肯拒絕描述拉夫羅夫反應

俄羅斯

美國與俄羅斯外長今天展開俄烏戰爭以來的首度通話，美國國務卿布林肯在電話中促俄方釋放2名美國人，稱他與俄羅斯外長拉夫羅夫進行“坦率”且直接的交流。

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法新社和中央社報導，布林肯幾周前還不願與拉夫羅夫接觸，如今則主動與他通話，施壓俄羅斯接受美國的釋囚提議。

美國總統拜登面臨與日俱增的公眾壓力，讓因攜帶大麻油遭俄羅斯囚禁的美國女籃球星格林納（Brittney Griner）及被指控從事間諜活動遭監禁的退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）能夠回家。惠蘭否認從事情報活動。

布林肯告訴媒體：“我們的對話坦率而直接。我勸克里姆林宮接受我們的重大提議，釋放惠蘭和格林納。”

布林肯拒絕描述拉夫羅夫的反應，說道：“我無法給你我認為有多少可能性的評估，但重要的是他直接從我這裡聽到這項提議。”

據路透社消息，一名美國官員匿名表示，這通電話持續了約25分鐘，“沒有爭論，而且很務實”。

拉夫羅夫向布林肯提議雙方在換囚議題上回到靜默外交。

俄羅斯外交部聲明說：“關於可能交換遭監禁的俄羅斯人和美國公民一事，俄方強烈建議恢復以專業方法處理此事，並透過‘靜默外交’，而不是拋出推測性訊息。”

俄國外交部還說，拉夫羅夫也譴責美軍及北大西洋公約組織供應價值數以十億計美元武器給烏克蘭，說此舉“只會延長基輔政權的痛苦，擴大衝突並讓受害者變得更多”。

美國數週前默默地向俄羅斯提出換囚提議，據稱願意以遭定罪的俄國軍火販子布特換回這兩名美國人，兩國今年4月也有類似的換囚行動。

布林肯說，他也針對要求俄國遵守由土耳其斡旋將糧食從烏克蘭運出的提議，及據稱莫斯科當局打算吞併俄軍佔領的更多烏克蘭地區一事向拉夫羅夫施壓。

布林肯表示，他告訴拉夫羅夫，世界不會承認俄羅斯的吞併行為。

布林肯說：“非常重要的是，俄羅斯人直接從我們這裡聽到，這（吞併）將不會被接受，且不僅不會被接受，若俄羅斯一意孤行，將招致額外重大損失。”

布林肯指出，俄羅斯正在籌辦“假公投”，試圖“謊稱烏克蘭這些地區的民眾用某種方式尋求成為俄羅斯的一部分”。

他還說，這些公投會是俄國總統普京（Vladimir Putin）“儘可能攫取烏克蘭領土”的目標一環。