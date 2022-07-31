日首相赴美國紐約參加《不擴散核武器條約》審議大會

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7月31日，日本首相岸田文雄已於當天乘坐政府專機從羽田機場出發，前往美國紐約出席《不擴散核武器條約》審議大會。

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岸田文雄周日在推特上寫道：“我們目前在紐約，有一種強烈的緊迫感。在核裁軍問題上的分歧不斷加深。俄羅斯的核威脅。正是因為實現無核武器世界的國際勢頭顯著下降，我將首次以首相身份出席《不擴散核武器條約》審議大會，並將其作為扭轉和重振實現無核武器世界勢頭的一個機會。”

據共同社報導，審議大會在進攻烏克蘭的俄羅斯屢次發出核威脅的背景下召開。力圖在擁核國家和非擁核國家之間發揮“橋樑作用”而出席會議的岸田文雄能否為會議成功出一份力成為焦點。2015年的上屆會議未能通過最終文件，以破裂告終。

岸田文雄的演講預計在日本時間8月1日深夜進行，將面向自己理想的“無核武世界”提出行動計畫。他還打算宣布在聯合國設立基金，讓全世界的年輕人加深對戰爭核爆炸的理解。

報導稱，除了審議大會，岸田文雄在美期間還將出席由日本等12個非擁核國家組成的“核裁軍和核不擴散倡議”（NPDI）的外長會議。他還將與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）舉行會談，並於2日晚返回日本。