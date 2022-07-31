瑞士官員：若中國入侵台灣，瑞士或採取歐盟制裁措施

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瑞士聯邦政府經濟事務處（SECO）國務秘書加布里埃爾·茵艾辛(Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch)7月30日在接受《新蘇黎世報》採訪時表示，“如果中國入侵台灣，瑞士可能會採取相應的歐盟制裁措施”。她指出，對中國的制裁對瑞士來說比對俄羅斯的制裁更激烈，並稱“但我希望永遠不會走到這一步”。

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瑞士聯邦經濟事務秘書處(SECO)是政府內處理所有有關經濟政策核心問題的管理中心。據了解，加布里埃爾·茵艾辛自2011年起擔任主管該部門的國務秘書一職。她於去年8月宣布，將於今年7月從這一職務上卸任。

在被《新蘇黎世報》問及瑞士在這種情況下是否會採取歐盟對中國的制裁措施時，加布里埃爾·茵艾辛回答說：“我堅信我們會採取這樣的制裁。”她補充說：“然而，對中國的制裁將遠比（對俄羅斯的制裁）更激烈，因為經濟關係要重要得多。因此，在歐盟和美國以及瑞士的討論可能會比就俄羅斯的討論更大。但我希望永遠不會走到這一步”。

加布里埃爾·茵艾辛在採訪中還為瑞士政府在執行歐盟對俄羅斯個人和實體的制裁的記錄加以辯護，在俄羅斯今年2月全面入侵烏克蘭後，瑞士政府全面採納了歐盟的對俄方的制裁措施。

由於瑞士常年來是俄羅斯精英的熱門目的地，也是俄國財富的海外聚集地之一，因此，瑞士政府面臨的輿論壓力越來越大，要求其更快地識別並凍結數百名受歐盟制裁的俄羅斯人的資產。

報導指，截至本月，瑞士已經凍結了價值67億瑞士法郎（70.4億美元）的俄羅斯金融資產和15處房產。加布里埃爾·茵艾辛表示，這個數字不太可能有太大變化。她說：“我們瑞士聯邦經濟事務秘書處（發現）沒有跡象表明有許多被制裁者的資產還沒有被找到。”