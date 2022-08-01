俄烏達成協議後，首艘運糧船駛離烏克蘭敖德薩港

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8月1日，懸掛塞拉利昂國旗的貨船“拉佐尼”號裝載着運往黎巴嫩的糧食離開敖德薩港。

8月1日，據烏克蘭和土耳其官員稱，根據聯合國促成的農產品船隻安全通過黑海的協議，第一艘離開烏克蘭敖德薩港的運糧船於周一早上啟程。烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）介紹指，該船裝載了2.6萬噸玉米，將駛往黎巴嫩的黎波里港。另有16艘滿載糧食的船隻已在敖德薩港內等待出港。

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土耳其、俄羅斯、烏克蘭和聯合國代表7月22日在伊斯坦布爾就從黑海港口外運農產品問題舉行簽署協議儀式。協議內容包括，在伊斯坦布爾建立聯合協調中心(JCC)並確保糧食運輸安全，俄烏雙方同意任何一方都不攻擊運送農產品的船隻，伊斯坦布爾聯合協調中心將由各方指派代表對進出港口的船隻進行聯合管理，包括敖德薩港在內的3個烏克蘭港口將開始向外運出糧食和化肥等。

就這一最新消息，庫布拉科夫表示：“暢通的港口將為烏經濟提供至少10億美元的外彙收入，並為農業部門明年的播種創造機會。”根據該協議，預計每月共有500萬公噸糧食離開烏克蘭，幫助緩解俄羅斯封鎖烏克蘭港口所引發的全球糧食危機。這些船隻將通過黑海的一個安全通道，並通過博斯普魯斯海峽到達全球市場。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）周一通過發言人發表聲明，對俄烏戰爭爆發以來第一艘運輸糧食的商船駛離敖德薩港口、前往出口目的地表示歡迎。古特雷斯在聲明中讚揚聯合協調中心的努力，並感謝土耳其所發揮的領導力。

古特雷斯對首艘運糧船安全駛離敖德薩港感到高興，他認為這得益於聯合協調中心的不懈努力、總體監督和協調。他希望，這將是根據簽署的倡議開展航行的許多商船中的第一艘。

古特雷斯表示，這將為全球糧食安全帶來急需的穩定和緩解，特別是在最脆弱的人道主義背景下。古特雷斯還宣布，本着黑海穀物倡議的人道主義精神，世界糧食計畫署計畫購買首批3萬噸小麥，並用聯合國包租的船隻從烏克蘭裝運。糧食計畫署將在未來幾天公布更多細節。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，周一上午第一批糧食離開敖德薩港，這是“世界的解脫之日”。庫列巴在推特上寫道：“對世界來說，特別是對我們在中東、亞洲和非洲的朋友來說，這是一個解脫的日子，因為在俄羅斯封鎖數月之後，第一批烏克蘭糧食離開了敖德薩。”

庫列巴補充說，烏克蘭“一直是一個可靠的合作夥伴”，並堅持認為該國將繼續是一個合作夥伴，前提是“俄羅斯尊重其交易的一部分”。莫斯科方面，克里姆林宮將首批糧食從烏克蘭敖德薩港出發描述為“非常積極”的發展。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一告訴記者稱：“我不會談論船隻出發的規律性和它們的數量，這是對運營商的一個問題。但第一艘船已經出發的事實是非常積極的。”他補充說：“這是一個很好的機會，可以檢驗伊斯坦布爾會談期間商定的機制的有效性。”佩斯科夫稱：“讓我們希望各方都能執行協議，並希望該機制能有效運作”。

值得一提的是，伊斯坦布爾的聯合協調中心表示，預計周一沒有更多的穀物貨物離開烏克蘭的黑海港口。聯合協調中心稱，進一步裝運的日期和時間仍在制定中，可能只有在周二第一批貨物在伊斯坦布爾通過檢查後才會最終確定。

此外，歐盟和北約當天對第一艘運糧船從敖德薩港出航的消息表示歡迎，認為這是緩解俄羅斯入侵造成的糧食危機的“第一步”。歐盟外交與安全政策首席發言人斯塔諾(Peter Stano)說，布魯塞爾仍然期待着“執行整個協議，恢復烏克蘭對全世界客戶的出口”。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在推特上寫道：“我歡迎根據聯合國促成的協議從敖德薩運出的第一批烏克蘭糧食。我感謝我們的盟友土耳其所發揮的關鍵作用。北約盟國強烈支持全面執行該協議，以緩解俄羅斯在烏克蘭的戰爭造成的全球糧食危機。”

7月31日，烏克蘭南部城市尼古拉耶夫州州長維塔利·金（Vitaliy Kim）在社交平台“電報”上發文稱，該州尼古拉耶夫市當天凌晨遭到俄軍轟炸，烏克蘭最大的糧食出口商之一Nibulon公司總經理阿列克謝·瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）及其妻子遇襲身亡。

瓦達圖爾斯基生前領導着一家穀物生產和出口公司，擁有一支將糧食運往國外的船隊。對此，烏克蘭總統澤連斯基的顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，瓦達圖爾斯基是襲擊目標。

“這不是意外，而是經過深思熟慮和精心組織的謀殺” 波多利亞克說，“瓦達圖爾斯基是烏克蘭最大的農場主之一，是該地區的關鍵人物和主要僱主。準確的打擊導彈不僅打進房子里，而且是在房子特定的側翼卧室里。毫無疑問，這是一次準確的攻擊。”