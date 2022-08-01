新西蘭總理稱在共同利益上與“更加自信”的中國進行合作 如何平衡與盟友和中國關係受關注

新西蘭/中國

在印太地區的局勢緊張的背景下，新西蘭總理傑辛達·阿德恩周一表示，即使“隨着中國在追求自身利益方面變得更加自信”，兩國仍然可以而且應該在共同利益上進行合作。

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路透社報道分析認為，新西蘭最近在安全問題和北京在南太平洋日益增長的存在方面都加強了語氣，部分原因是今年早些時候中國和所羅門群島簽署了一項安全協議。西方盟國擔心中國推動影響力，特別是其提議的太平洋地區安全協議。阿德恩呼籲北京尊重和支持她所說的鞏固地區和國際和平與穩定的機構。但與此同時，新西蘭仍然依賴與中國的貿易。中國是新西蘭最大的貿易夥伴，這一重要地位對新西蘭人來說一時難以改變。有分析認為，新西蘭總理試圖在盟友與中國之間尋求平衡點。

阿德恩在奧克蘭舉行的中國商業峰會上發表演講時表示，雖然有些領域對新西蘭非常重要，而且新西蘭的觀點與中國不同，但新西蘭願意參與其中。她說：“我們還將倡導反映新西蘭利益和價值觀的方法和成果，並對不符合新西蘭利益和價值觀的問題發表意見。” 她指出，“我們的差異不需要定義我們，但不能忽視它們。”

計畫訪問中國

阿德恩說，新西蘭和中國都是“相對和平、穩定和繁榮的主要受益者……聯合國等規則、規範和機構是穩定和繁榮不可或缺的基礎，”，但也“受到威脅” ”。她強調，“我們看到如果基於規則的國際體系動搖，我們將失去多少。”阿德恩還補充說，管理兩國關係的差異並不總是那麼容易，而且“沒有任何保證”。

阿德恩補充說，她期待與中國進行面對面的部長級訪問，並計畫在新冠疫情措施允許的情況下率領一個商業代表團前往那裡，而且兩國之間也有可能進行外交部長訪問。她還表示，她正計畫訪問中國，“抓住新的對話機會”，支持貿易關係，並在氣候危機方面進一步合作。

路透社指出，新西蘭一直對經濟脅迫、侵犯人權，尤其是新疆維吾爾人的待遇、香港的民主倡導者以及最近對太平洋潛在的軍事化表示擔憂。新西蘭曾多次參與有關這些問題的聯合聲明。

平衡很難管理

《衛報》分析指出，阿德恩的演講與其第二屆政府外交政策的黨派路線密切相關。該政策強調與中國打交道時的“尊重、一致性和可預測性”：本質上，政府將繼續在互利事務上與中國密切合作，特別是在貿易方面，同時指出外交政策和人文方面權利的分歧。但這種平衡行為有時很難管理。新西蘭在貿易方面仍然高度依賴其最大的貿易夥伴中國，與北京的貿易占其貿易總額的 23% 和貨物出口的 32%。

《衛報》 周一發自新西蘭奧克蘭的報道還稱，繼阿德恩周一發表講話後，駐太平洋美軍司令表示，他希望擴大和加強與新西蘭的關係。他說澳大利亞和新西蘭在太平洋地區的領導地位“至關重要”。