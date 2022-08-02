裴洛西抵台強調無違美政策共軍4日起封鎖台灣演習三天

裴洛西

搭載美國眾議院議長裴洛西訪問團的專機，2日晚間10點44分降落在台北松山機場，這是25年以來首位訪台的美國眾議院議長，也是層級最高的美國政要。上一次美國眾議院議長訪台，是1997年的金瑞契（Newt Gingrich）。

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裴洛西抵達松山機場時，台灣外交部長吳釗燮代表政府接機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也到場迎接。裴洛西揮手向現場的支持者致意，隨後搭車前往下榻的君悅酒店。新黨的支持群眾在酒店外示威抗議。

裴洛西透過辦公室發表聲明指出，這次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪問台灣並不違背美國長年的政策。

她指出，訪問台灣是印太行程的一環，還包括了新加坡、馬來西亞、韓國及日本。聚焦共同安全、經濟夥伴關係及民主治理。她說，訪團與台灣領導人的討論，將着重於重申美國對夥伴的支持，促進雙邊共享利益，包括推進自由開放的印太區域。

她強調：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前，比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國強硬反對的態度，裴洛西表示，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕沒有跟美國長年的政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀的行為。

裴洛西3日上午將拜會台灣立法院長游錫堃與立法院各黨團總召，隨後前往總統府拜會台灣總統蔡英文，台灣外交部也將規舉行一場記者會，3日中午將出席蔡英文的午宴，下午參觀景美人權文化園區，預計傍晚5點多離台。

裴洛西專機抵台後，新華社授權發布，中共解放軍8月4日12時到7日12時，將在台灣島周邊，進行重要軍事演訓行動。公告的示意圖顯示，解放軍將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，並要求為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域，形同在裴洛西離台後，將封鎖台灣三天。

大陸國防部新聞發言人吳謙2日晚間發表談話，對裴洛西訪台表達強烈譴責、堅決反對。他強調，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉，和台獨分裂圖謀。