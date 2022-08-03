中國4-7日繞台軍演或侵台灣領海

美國/台灣/中國

在美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚抵達台灣後，中國軍方宣布從8月4日開始繞台軍演射擊。分析認為中國軍隊這次可能侵入台灣領海。佩洛西已在8月3日傍晚離開台灣。今天27架中國軍機進入台灣航空識別區。

廣告 繼續瀏覽後續

中國解放軍8月2日23點宣布，自8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣周邊"進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊"。

據中央社報道, 用中共宣布的“經緯度”對照海圖說，這6個海域分布在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部海域，位在台灣海峽、巴士海峽、東海及太平洋等海域，其中高雄外海的演訓區域離陸地不到20公里。

中央社說，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究員魯瑟（Nathan Ruser）認為，解放軍計畫在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，這是過去數十年來最挑釁的舉動，符合聯合國定義的「國家侵略」行為。

魯瑟分析，解放軍公布的6個演訓區域，當中接近基隆與高雄外海的3處已劃入台灣領海範圍內。他形容這是非模糊的升高挑釁並畫在錯誤的地點。

法新社說，美國眾議院議長南希-佩洛西在一次歷史性和有爭議的訪問後，已於8月3日傍晚離開台灣。根據電視直播畫面，82歲的美國眾議院議長佩洛西在台北松山機場的停機坪上向政要們致意，然後登上了下午18點起飛的美國軍機, 前往她本次亞洲之行的下一站韓國。

佩洛西是25年來訪問該島的最高級別美國政要，她在台北與蔡英文會面時說，她是"和平"地來到該地區，同時保證美國不會放棄生活在北京不斷入侵威脅下的民主台灣。

台灣總統蔡英文周三上午與美國眾議院議長南希-佩洛西會面時表示，面對中國威脅要在台灣海岸附近進行危險的軍事演習，以報復美國眾議院議長南希-佩洛西的訪問，台灣"不會退縮"。

另據台灣國防部在推特上宣布，27架中國軍機"在2022年8月3日進入台灣周邊的防空識別區。