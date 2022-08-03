南希-佩洛西乘專機離開台灣

佩洛西/台灣

美國眾議院議長南希-佩洛西在一次歷史性和有爭議的訪問後，於周三離開台灣。

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法新社說，根據電視直播畫面，82歲的佩洛西今天8月3日在台北松山機場的停機坪上向政要們致意，然後登上了18點起飛的美國軍機。

昨晚8月2日抵達台灣的美國眾議長佩洛西今天8月3日當面告訴台灣總統蔡英文, 美國絕不會背棄對台承諾。

台灣總統蔡英文周三表示，面對中國的威脅台灣“不會退縮”。北京正要在台灣海岸附近進行危險的軍事演習，以報復美國眾議院議長南希-佩洛西的訪問。

法新社今天發自台北的報道說，佩洛西是25年來訪問該島的最高級別美國官員，她在台北與蔡英文會面時說，她是"和平"地來到該地區，同時保證美國不會放棄這個生活在北京不斷入侵威脅下的民主島嶼。

佩洛西於周二晚間乘坐一架美國軍用飛機抵達，並於下午6點（格林尼治標準時間上午10點）離開該島，前往她亞洲之行的下一站韓國。她的短暫停留引發了北京的憤怒，北京認為台灣是其領土的一部分，並強烈反對對該島的任何形式的國際承認。

中國外交部長王毅周三表示佩洛西訪問台灣“是一場鬧劇”，並威脅稱：“美國在所謂'民主'的幌子下侵犯中國的主權（......），他表示，冒犯中國的人將受到懲罰。

中國國防部承諾採取"有針對性的軍事行動"，從周四開始在該島周圍進行一系列軍事演習，包括在台灣海峽進行 "遠程實彈射擊"。根據中國軍方公布的坐標，一些軍事行動將在離台灣海岸20公里的地方進行。

外交部發言人華春瑩告訴記者，這些演習"是對一些美國政客和台獨分子的嚴重挑釁行為進行報復的必要和合法措施"。

台灣總統蔡英文說，"面對蓄意增加的軍事威脅，台灣不會退縮"。她與佩洛西會面時說：“我們將（......）繼續捍衛民主”，並感謝佩洛西“採取具體行動”，在這個關鍵時刻表明（她）對台灣的堅定支持。