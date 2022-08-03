美國宣布制裁普京知名女友及一批富豪精英

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美國宣布制裁普京的“知名女友”及一批精英富豪。美國財長耶倫說：在無辜人民遭受俄羅斯非法侵略戰爭之害的同時，普京的盟友卻富裕起來，過着奢華的生活。

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據美國有線電視新聞網CNN消息，美國財政部周二8月2日宣布制裁俄羅斯總統弗拉基米爾-普京的知名女友。這是拜登政府為懲罰克里姆林宮在烏克蘭的持續戰爭而採取的一系列針對俄羅斯精英的措施的一部分。

該消息說，阿琳娜-馬拉托夫娜-卡巴耶娃（Alina Maratovna Kabaeva）一直與俄羅斯領導人普京有着浪漫的聯繫。美國財政部的一份聲明說，她因"是或曾經是俄羅斯聯邦政府的領導人、官員、高級行政人員或董事會成員"而受到制裁。

該聲明將39歲的卡巴耶娃描述為"與普京關係密切"。她"是俄羅斯國家媒體集團的現任負責人，該集團是親克里姆林宮的，集電視、廣播和印刷為一體的媒體帝國"，也曾是俄羅斯國家杜馬的成員。

今年4月，據《華爾街日報》報道，美國正在考慮制裁卡巴耶娃，但鑒於她與普京關係密切，擔心此舉會激化緊張局勢。卡巴耶娃此前受到歐盟和英國的制裁。

除了卡巴耶娃外，美國財政部還宣布對俄羅斯其他一些寡頭、一家大型鋼鐵公司及其兩家子公司，還有一家被指控從事逃避制裁行動的金融機構及其總經理進行制裁。

另據美國國務卿安東尼-布林肯宣布，對三名寡頭、一家由俄羅斯交通部監管的國有公司、"四名個人和一個與俄羅斯合作在烏克蘭境內非法經營的實體"，及24個俄羅斯國防和技術相關的實體進行制裁。

布林肯說："美國還對893名俄羅斯聯邦官員和31名外國政府官員實施簽證限制，他們的行為支持俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞地區，從而威脅或侵犯了烏克蘭的主權。

該消息說，美國宣布的許多被針對的制裁對象，都是已被英國、澳大利亞、加拿大和歐盟等盟友制裁的寡頭。

奢華生活

財政部長珍妮特-耶倫（Janet Yellen）在一份聲明中說："在無辜人民遭受俄羅斯非法侵略戰爭之害的同時，普京的盟友卻使自己富裕起來，並資助其奢華的生活方式"。美國財政部將利用我們所掌握的一切工具，確保俄羅斯精英和克里姆林宮的幫兇為他們在一場付出無數生命的戰爭中的共謀行為負責"。

國務院周二宣布制裁的寡頭是安德烈-伊戈爾維奇-梅爾尼琴科（Andrey Igorevich Melnichenko）、亞歷山大-阿納托列維奇-波諾馬連科（Alexander Anatolevich Ponomarenko ）和德米特里-亞歷山大維奇-普利安斯基（Dmitry Aleksandrovich Pumpyanskiy）。美國國務院在一份概況介紹中說，被扣押的AXIOMA遊艇被確認是普利安斯基擁有權益的財產。

據該概況介紹，波諾馬連科"是一個與其他寡頭和弗拉基米爾-普京的海濱宮殿建有密切聯繫的寡頭"，他以前曾被英國、歐盟、加拿大、澳大利亞和新西蘭制裁過。

周二被美國財政部制裁的寡頭中包括安德烈·G·古里耶夫（Andrey Grigoryevich Guryev）化工公司磷農"PhosAgro"的創始人和前政府官員。這名俄羅斯億萬富翁被美國財政部稱為普京的"已知親密夥伴"。他也受到英國的制裁，據美國財政部的說法，他 "擁有威坦赫斯特莊園，這在倫敦是僅次於白金漢宮的第二大莊園"。