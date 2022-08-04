布林肯與博雷利舉行會談：跨大西洋關係比以往任何時候都更強大

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8月4日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在柬埔寨首都金邊參加東盟外長擴大會議時舉行了場邊會談。博雷利表示，美國和歐盟的關係，雙方的跨大西洋關係，“比以往任何時候都更強大”。

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布林肯會後在推特上寫道：“在柬埔寨與博雷利會面，我們重申了對東盟中心地位的承諾。我們正在共同努力支持烏克蘭，同時追究俄羅斯的責任。我們還討論了伊朗的核計畫和推進印太地區的和平與安全。”

博雷利通過推特指出：“見到我的朋友國務卿布林肯總是很高興。美國和歐盟繼續攜手合作，回擊俄羅斯對烏克蘭以及全球體系和經濟的攻擊。我們還討論了《聯合全面行動計畫》‘伊朗核協議’，以及如何維護台灣海峽的和平與穩定。”

據美國國務院介紹，布林肯在會議伊始時向博雷利說：“看到我的朋友和夥伴何塞·博雷利以及我們所有來自歐盟的同事，我感到特別高興。在應對擺在我們面前的影響我們公民生活的許多挑戰時，我們是首選的合作夥伴，而我們比以往任何時候都更緊密合作的領域之一是在更廣泛的印太地區，我們在那裡有非常共同的方法，而且我認為我們正在有效地將這些方法結合起來。”

布林肯說：“因此，這是一個很好的機會，讓我能夠與何塞交換意見，因為我們將在柬埔寨這裡舉行一些會議，包括與我們的東盟夥伴，以及歐盟和美國都非常關注的議程上的一些事情，當然包括俄羅斯侵略烏克蘭的持續後果。當然，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略正在造成的後果——例如，全世界都感受到的糧食不安全，以及因俄羅斯的侵略而加劇的能源價格挑戰。”

布林肯補充說：“但也包括這一地區的許多直接問題，包括緬甸的局勢，隨着幾天前（緬甸）民主活動家被可怕地處決而變得更加糟糕，但也包括與東盟的一個非常重要和積極的議程。我們都致力於東盟的中心地位，我們都在與東盟國家和東盟（秘書處）本身的同事密切合作，以推進一個強有力的議程，處理人們在從氣候到新冠疫情，到新興技術，到有效處理自我維持等方面所面臨的挑戰。所以有很多東西要討論。何塞，像往常一樣，能和你在一起真是太好了。”

據歐盟對外行動署介紹，博雷利隨後對布林肯說：“我喜歡被當作是首選的朋友。這是一個很好的表達。通常，你談論的是最後的貸款人，而成為這種手段的朋友是一件好事。我們是首選的朋友。我們相互依賴。我們的關係——跨大西洋關係，比以往任何時候都更強大。”

博雷利向布林肯表示：“我們正在一起工作，捍衛和支持烏克蘭免受俄羅斯的侵略。這將是一個很好的機會，可以再次向世界解釋，糧食和能源危機不是我們制裁的後果，而是戰爭和俄羅斯封鎖來自烏克蘭的（糧食出口）的後果。我認為，我們必須做出更大的努力，以反駁俄羅斯的這種說法。對世界來說，重要的是了解誰是有罪的，誰是在世界造成危機欠我們的人。”

博雷利說：“這種夥伴關係和（相互依賴）關係對於印太地區的事件也很重要，面對這一地區的局勢，特別是與中國的關係。這方面有一些消息，我們必須要談一談。 ”

博雷利說：“然後，我們也將利用這個機會，再次與國務卿分享我們一直努力推動的《聯合全面行動計畫》談判的情況。這些天，將有新一輪的談判，讓我們希望它能夠取得成果。”

博雷利說：“還有關於世界經濟的情況，因為烏克蘭的戰爭已經造成了一個構造性的變化，並在全世界產生了衝擊波，所有人都在為此付出代價。在歐洲，我們將不得不面對天然氣短缺的問題。感謝你們為用美國天然氣替代我們將在這幾周內收到的俄羅斯天然氣所做的貢獻。”

博雷利向布林肯表示：“感謝你提供的機會，感謝你的有力合作和友誼。”

就此番美國和歐盟外交負責人的會談成果，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）通過聲明介紹稱：“國務卿布林肯和高級代表博雷利討論了我們的共同承諾，即支持烏克蘭並讓俄羅斯對其無理的戰爭及其對能源市場和糧食安全造成的全球影響負責。國務卿讚揚高級代表為實現雙方恢復遵守《聯合全面行動計畫》所做的努力，他指出，美國仍然真誠和堅定地希望這樣做。他們還討論了台灣海峽的和平與穩定對印度-太平洋和世界的重要性。”