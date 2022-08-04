日本籲中國停止軍演 4枚導彈或飛越台灣

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據法新社發自金邊的報道，日本外相林芳正8月4日周四呼籲中國"立即停止"在台灣周邊的軍事演習。日本防衛省表示，落在日本專屬經濟區的5枚中國彈道導彈中有4枚可能越過了台灣。

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正在金邊參加東盟（Asean）會議的日本外相林芳正在金邊對記者說：“中國這次的行動對該地區的和平與穩定產生了嚴重影響”。“我再次呼籲立即停止這些軍事演習”。

台灣防長在關於中國軍事演習的簡報會上宣布，22架中國戰鬥機8月4日周四短暫進入台灣防空區。他在自己的網站上補充說，台灣的防空防禦系統跟蹤了中國飛機。

法新社說，“中國周四在台灣周圍啟動了有史以來最大規模的軍事演習”，“這是對美國眾議院議長南希-佩洛西訪問台灣的重拳回應”。

該報道說，因為“佩洛西的訪問被中國視為一種挑釁，是對台獨分子的支持，是對美國不與該島國建立官方關係承諾的背棄”。

作為回應，中國軍方發射了一系列導彈，這些導彈飛越台灣，然後首次落入日本的專屬經濟區（EEZ）。

據台灣國防部說，截至今天下午四點，中國向台灣周邊發射了11枚東風系列彈道導彈。

4枚導彈或飛越台灣

據日本防衛省周四說，落在日本專屬經濟區的五枚中國彈道導彈中，有四枚“可能飛過台灣島"。

日本已通過外交渠道向中國提出索賠。該部表示，這是中國彈道導彈首次進入日本的專屬經濟區。

中國周四在台灣周圍發起了前所未有的軍事演習，以回應美國眾議院議長南希-佩洛西的訪問。

這些軍事演習是在台灣周圍的六個海域進行的，在繁忙的貿易路線上，有時離台灣的海岸只有20公里。

美國聯邦眾議院議長南希-佩洛西今天8月4日從韓國飛到訪日本。法新社記者看到從韓國飛來的佩洛西專機降落在東京西郊的橫田空軍基地。

佩洛西抵達日本

這是她本次亞洲之行的最後一站，之前她對台灣的罕見訪問，引起了中國的憤怒。

中國的軍事演習一經宣布，華盛頓的親密盟友東京就表示了"關切"。

據公共電視頻道NHK報道，82歲的佩洛西夫人自2015年以來首次訪問日本，她將於周五上午與日本首相岸田文雄舉行會談。