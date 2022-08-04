最後時刻：中日外長取消會談

中國/日本/台灣/美國

中日最後一刻取消了原定8月4日在金邊舉行的雙方外長面對面會談。這是美國聯邦眾議長佩洛西訪台灣的後續：中方指控日本“夥同”七國集團發布聲明“無理指責”中國。

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據共同社消息，原定今天8月4日下午在柬埔寨首都金邊舉行日本外相林芳正與中國國務委員兼外長王毅的會談，日中兩國政府當天在會談即將開始之前，決定取消。中國外交部發言人華春瑩說明稱，這是因為日本等七國集團（G7）外長在聯合聲明中“無理指責中國”。

據油管的視頻顯示，華春瑩稱是中方取消了這次會談，原因是“日本夥同七國集團國家和歐盟發表“無理指責”中國的共同聲明，“顛倒黑白”，“替美國侵犯中國主權的行徑張目”。...”

美國聯邦眾議長南希-佩洛西8月2-3日對台灣的歷史性訪問激怒了北京。中國方在佩洛西離開台灣的次日啟動了為期4天的對台大規模軍演，包括4日下午向台灣周邊海域發射東風系列彈道導彈，其中一些落在日本專屬經濟區內，引發東京的嚴重關切。

G7聲明

七國集團，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國的外長及歐洲聯盟高級代表，8月3日發布聲明，重申共同致力於維護基於規則的國際秩序、台灣海峽兩岸和其他地區的和平與穩定。

7國集團說，我們呼籲中華人民共和國不要單方面以武力改變地區現狀，要以和平的方式解決海峽兩岸分歧。七國集團成員各自的一個中國政策（如適用）和對台灣的基本立場並沒有改變。

該聲明還說：我們關切注意到中華人民共和國近期所採取和宣布的鋒芒逼人的舉措，尤其是實彈演習和經濟脅迫。這些舉措或將導致不必要的（事態）升級。沒有任何正當理由，以訪問為借口，在台灣海峽開展侵略性的軍事行動。我們的議員出國訪問是完全正常、例行的行為。中華人民共和國所採取的過激反應，帶來加劇緊張局勢和破壞地區穩定的風險。