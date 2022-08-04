法國賽諾菲和中國信達生物聯手開發抗癌藥

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法國製藥集團賽諾菲周四宣布，該集團將和中國信達生物聯手在中國開發抗癌藥品。

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法國製藥集團賽諾菲周四宣布，它將與中國生物技術公司信達生物（Innovent Biologics）合作，為中國市場開發抗癌藥品，賽諾菲將為此次合作投資3億歐元。

賽諾菲在其新聞稿中稱，成立於2011年並在香港證券交易所上市的信達生物，“在中國有着巨大的商業足跡”。

根據法新社的報道，賽諾菲和信達生物這兩家公司之間的許可協議，涉及賽諾菲的目前處於臨床試驗階段的兩種主要抗癌藥SAR408701和SAR444245，和信達生物(Innovent)與禮來公司(Eli Lilly)共同開發的一個單克隆抗體（sintilimab）相結合後的開發和商業化。

賽諾菲的SAR408701目前在治療一特定肺癌中處於三期臨床試驗階段，根據協議條款，信達生物將負責其在中國的開發和商業化。

賽諾菲將有資格從信達生物獲得可能高達8000萬歐元的付款，當藥品在中國獲得銷售批准後，賽諾菲還有資格獲得特許權使用費。

賽諾菲的抗癌藥SAR444245則在應對多種病症中處於II期臨床試驗，這些病症包括皮膚癌和消化道癌。信達生物將有資格從賽諾菲獲得可能高達6000萬歐元的付款。

此外，賽諾菲將通過認購新股的方式，向信達生物注入3億歐元的資本。