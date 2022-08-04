澤連斯基尋求與習近平"直接會談"以結束俄羅斯侵烏克蘭戰爭

澤連斯基/習近平

烏克蘭總統沃洛基米爾-澤連斯基說，烏克蘭正在尋求機會與中國"直接"討論正在進行的俄烏戰爭，他並指出，基輔在俄烏戰前的幾年裡，一直尋求與北京建立密切關係。

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《南華早報》8月4日刊出對烏克蘭總統澤連斯基的獨家採訪。澤連斯基在這次採訪中敦促作為超級大國的中國利用其對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來終止這場戰爭。

澤連斯基說，中國"是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體......所以（它）可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。而且中國還是聯合國安理會的常任理事國"。

根據聯合國人權辦公室8月1日的統計，自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，至少有5327人被殺死，7257人受傷。

澤連斯基說，"我想直接談談”。“我與[主席]習近平有過一次談話，那是一年前"。"自2月24日俄羅斯大規模侵略開始以來，我們正式要求進行對話，但我們（還沒有）與中國進行任何對話，儘管我認為那會有助益"。

澤連斯基希望中國對這場戰爭改變態度，因為迄今為止，中國一直在“抵制”就入侵烏克蘭事件對俄羅斯進行譴責。澤連斯基說，他一直希望"烏克蘭和中國之間的關係得到加強，並且每年都得到發展"。去年是烏克蘭與中國正式建立雙邊關係三十周年。

南早說，2021年，中國是烏克蘭的第一大貿易夥伴，根據烏克蘭駐華大使館的數字，貿易額接近190億美元。

俄羅斯是入侵者

澤連斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持"平衡"的立場，但重要的是，要看到，這場衝突是以俄羅斯無端入侵烏克蘭主權領土為前提的。

他說：“俄羅斯人是入侵者......這是在我們的領土上發生的戰爭，他們是來入侵的”。澤連斯基還說："中國作為一個大國和強國，可以參與進來，將俄羅斯聯邦置於某個特定位置"。他強調說，當然，我真的希望中國能重新審視其對俄羅斯聯邦的立場"。

在這個採訪中，澤連斯基敦促中國利用其聯合國安理會成員的地位，向各國"展示"它們需要遵守國際規範。

他問道："如果我們在沒有立法的情況下運作，如果任何國家......或者世界上的幾個國家，可以簡單地決定在軍事上違反規則，那麼我們為什麼還要有安全理事會？

中國經濟槓桿

澤連斯基明確表示，他相信中國有經濟槓桿，可以向普京施壓以結束戰爭。他說，"我有信心，我確信，如果俄羅斯聯邦沒有中國這個市場，它將感到完全的經濟孤立"。他結論道，"限制（與俄羅斯）的貿易，直到戰爭結束。這是中國可以做的事情"。

澤連斯基說，在燃料價格上漲的情況下，俄羅斯並沒有將其增加的能源收入用於其人民，因為"俄羅斯人民的生活狀況怎樣我們可以看到"。

相反，莫斯科正在將額外的資金收入"用在購買打擊烏克蘭的特別武器"上面。"這是必須制止的事情。

在採訪中，澤連斯基還重複了他最近關於俄烏戰爭對全球糧食和能源安全長期影響的警告。他說，由於各國在戰爭之後，用在糧食、燃料和國防方面的支出增加，中國出口可能受到負面影響。

他說，"人民將不得不為能源資源而不是來自中國的產品買單......來自中國的出口將減少。這是百分之百的"。

希望中國參加戰後重建

當被問及他是否歡迎中國參加重建被戰爭蹂躪的烏克蘭，澤倫斯基說，他希望"中國、中國企業"和 "整個世界"都能為這個進程作出貢獻。

澤連斯基說，我真希望整個世界都能在這個過程中[團結起來]。他補充說，俄羅斯的導彈攻擊已摧毀了我們許多城市的基礎設施，對我們來說，要克服這些是非常困難的。