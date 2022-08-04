G7呼籲北京勿單方武力改變海峽現狀

G7/中國/台灣

美國眾議長佩洛西到訪台灣，北京宣布圍台灣舉行大規模實彈軍演。G7集團外長8月3日就維護台灣海峽兩岸的和平與穩定發布聲明，呼籲北京不要單方面以武力改變地區現狀。

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據美國駐華使館網站8月4日貼出的G7聲明說：加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國七國集團外長，以及歐洲聯盟高級代表重申我們共同的承諾：致力於維護基於規則的國際秩序、台灣海峽兩岸和其他地區的和平與穩定。

該聲明接著說：我們關切注意到中華人民共和國近期所採取和宣布的鋒芒逼人的舉措，尤其是實彈演習和經濟脅迫。這些舉措或將導致不必要的（事態）升級。沒有任何正當理由，以訪問為借口，在台灣海峽開展侵略性的軍事行動。我們的議員出國訪問是完全正常、例行的行為。中華人民共和國所採取的過激反應，帶來加劇緊張局勢和破壞地區穩定的風險。

7國集團說，我們呼籲中華人民共和國不要單方面以武力改變地區現狀，要以和平的方式解決海峽兩岸分歧。七國集團成員各自的一個中國政策（如適用）和對台灣的基本立場並沒有改變。

7國集團的聲明最後說，我們重申我們對維護台灣海峽和平穩定的共同和堅如磐石的承諾，鼓勵各方保持冷靜，保持克制，以透明方式行動，並保持溝通渠道暢通，以免誤解、誤讀、誤判。