中國召見歐洲使節抗議G7歐盟有關台灣聲明

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中國外交部一名副部長就台灣問題奉旨召見德法英意等歐洲駐華使節，抗議G7和歐盟外長有關台灣的聲明。該聲明呼籲北京勿單方以武力改變地區現狀。

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據中國外交部網站8月5日宣布，中國外交部副部長鄧勵8月4日“奉命”就七國集團外長以及歐盟外交與安全政策高級代表發表涉台“消極”聲明緊急召見有關歐洲國家和歐盟駐華使節，提出“嚴正交涉”。

鄧勵指控G7和歐盟有關台灣的聲明是“歪曲事實”、“顛倒黑白” 、“肆意干涉中國內政”、“公然進行政治挑釁”，是向“台獨”分裂勢力發出“嚴重錯誤信號”。

他指出，美國眾議長佩洛西訪台是“嚴重侵犯中國主權和領土完整”。

他還譴責G7和歐洲的聲明“妄稱”將“在適用時”遵守一個中國政策，嚴重違反一個中國原則，嚴重衝擊雙邊關係的政治基礎。

這位奉旨向歐洲駐華使節提出嚴厲交涉的中國副外長表示，北京將“用一切手段”、“不惜任何代價”、“阻止國家分裂” 。

據美國駐華使領館網站8月4日貼出G7+歐盟的聲明說：我們關切注意到中華人民共和國近期所採取和宣布的鋒芒逼人的舉措，尤其是實彈演習和經濟脅迫。這些舉措或將導致不必要的（事態）升級。

該聲明還說，沒有任何正當理由，以“訪問”為借口，在台灣海峽開展侵略性的軍事行動。我們的議員出國訪問是完全正常、例行的行為。中華人民共和國所採取的過激反應，帶來加劇緊張局勢和破壞地區穩定的風險。

聲明表示說：我們呼籲中華人民共和國不要單方面以武力改變地區現狀，要以和平的方式解決海峽兩岸分歧。七國集團成員各自的一個中國政策（如適用）和對台灣的基本立場並沒有改變。