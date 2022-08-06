佩洛西外孫回應中國制裁：取消我的TikTok嗎？

中國制裁佩洛西

美國眾議長南希-佩洛西的外孫少年保羅回應中國對佩洛西及其親屬的制裁：他們要怎麼做？取消我的TikTok嗎？

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為報復美國聯邦眾議長南希-佩洛西訪問台灣，中國外交部8月5日宣布對佩洛西及其直系親屬進行制裁。但北京尚未透露這個制裁的細節。

據南華早報說，本應被視為嚴肅的懲罰措施，卻被許多人變成了一個笑話，他們對這些制裁的現實影響感到好奇。

當被問及家人對中國制裁的反應時，佩洛西的外孫保羅-沃斯（Paul Vos）在一封電子郵件中說："我應該感到害怕嗎？他們會怎麼做？取消我的TikTok？鄭重聲明，我甚至不在TikTok上！"（TikTok是抖音海外版）

據小報《People》介紹，保羅-沃斯生於2006年，是佩洛西的女兒所生，也是佩洛西兒孫輩中的第六個孩子。

據南早說，推特用戶@Andre3001調侃道："由於制裁，議長南希-佩洛西被迫取消全家期待已久的去武漢度假"（的計畫）。

另一位用戶@TheBanyTeam寫道："這意味着中國對台灣並不那麼認真。我以為，中國至少會攻擊美國基地，並假裝這是一個錯誤"。

北京表示，佩洛西訪問台灣是對其領土完整的"嚴重侵犯"。佩洛西8月2-3日在台北停留不到24小時後便啟程前往韓國。自周四以來，中國軍隊一直在台灣周圍進行實彈演習。

到目前為止，北京還沒有分享關於對佩洛西及其家人的"非特定"制裁的進一步細節。