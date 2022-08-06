加沙熱戰:以軍準備7天行動 已有15人死 逮捕西岸19人

巴以/加沙

加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織和以色列軍隊今天周六繼續交火，這是去年閃電戰以來，雙方爆發的最嚴重的暴力事件。

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據法新社記者現場報道，當地時間8月5日上午11時30分，以色列臨金加沙的城鎮響起空襲警報之際，加沙城陷入了停滯狀態。

以色列軍隊周六宣布，它準備對加沙地帶展開"一周"的打擊行動，在那裡，以軍與伊斯蘭聖戰組織的交火已導致巴勒斯坦方面十幾人死亡。

周五開始的這場新衝突爆發以來，以色列大都市特拉維夫下午晚些時候首次響起了空襲警報。而之前發出警報的都是以色列南部臨近加沙的城鎮。伊斯蘭聖戰組織一直向那裡發射火箭彈，回應以色列軍隊的打擊。

巴勒斯坦聖城旅在一份簡短聲明中證實，它向以色列的特拉維夫、阿什克倫、阿什杜德和斯德洛特等城市發射了"一大批火箭彈"。

該組織的官員穆罕默德-辛迪（Mohammed Al-Hindi）在一份聲明中說："這場戰鬥仍處於早期階段。儘管法新社從埃及消息人士獲悉，開羅作為以色列和加沙武裝團體之間的傳統中間人，正在努力進行調解。

以色列軍方一位發言人說，以軍正準備"為期一周的行動"，"目前沒有停火談判"。加沙當局報告說，在以色列的轟炸中，有15人死亡，包括一名5歲女童，125人受傷。

在以色列方面，據該國緊急服務部門說，有兩人被彈片打傷。以軍說，大部分加沙來的火箭彈都被導彈盾牌攔截。不過據地方當局說，在斯德洛特（Sderot）城，有一棟建築被損壞，同一南部地區還發生了火災。

昨晚，以色列在西岸逮捕了19名伊斯蘭聖戰組織成員，該組織被以色列、美國和歐盟視為恐怖組織，西岸是自1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土。

另據報道，加沙地帶唯一的發電廠周六關閉，據電力公司發言人說，原因是缺乏燃料。這是以色列完全關閉巴勒斯坦飛地加沙的第五天。