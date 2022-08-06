台灣危機：五角大樓多次試圖與中國通話無回應

中美軍方溝通

在台灣危機中，為防止誤判導致大規模戰爭的風險，美國五角大樓負責人多次試圖與其中國同行通話，但沒有得到回復。

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據美國《政客》雜誌8月5日引述三位知情人士透露，隨着太平洋地區因美國聯邦眾議長南希-佩洛西訪問台灣而爆發危機，中國高級軍事官員本周沒有回復美國同行的多個電話。

北京在迴避美國防長奧斯汀和參謀長聯會主席米利將軍之際，繼續發射導彈，並將軍艦和飛機布置在台灣周圍，進行前所未有的軍事演習。

美國官員和專家說，中國的沉默是輕率和不明智之舉，增加了已經緊張的局勢升級的風險。

曾在特朗普政府擔任五角大樓亞洲政策負責人的蘭迪-施萊弗說："如果[中國軍隊]的行動更具挑釁性，並且更頻繁地接近美軍，我們將更需要這些溝通機制來保障安全的行動環境。

該報道說，美國軍方領導人努力保持開放的溝通渠道，即使是與中國這樣的潛在對手也要保持溝通，以防發生意外和其他可能變成全面衝突的誤判。

五角大樓說，米利將軍與他的中國同行，中國聯合參謀長李作成將軍的最後一次通話是在7月7日。據米利辦公室的報告，兩人通過安全視頻電話會議討論了保持開放的溝通渠道及減少風險的必要性。與此同時，防長奧斯汀於6月在新加坡舉行的香格里拉對話期間與中國同行魏鳳和將軍會了面。

五角大樓代理新聞秘書托德·布雷塞爾（Todd Breasseale）在一封電子郵件中告訴《政客》，美國防長一再強調與中國國防領導人保持完全開放的溝通渠道的重要性，“以確保我們能夠避免任何誤判”，現在道理是一樣的。

周五，中國宣布暫停中方與美國高級軍事指揮官之間的某些官方對話，包括區域指揮官對話，並暫停中美關於海上安全的討論。不過，該公告並不具體適用於奧斯汀和米利的中國同行，而官員們說，他們仍然對這些領導人之間的溝通持開放態度。

白宮發言人約翰-柯比說，雖然這一宣布“並沒有完全消除我們軍隊高級成員之間的談話機會"，“但它增加了發生事故的風險”。

柯比周五說，“這些通信線路實際上對幫助你減少誤判和誤解的風險很重要"。"你有這麼多的軍事硬件在密閉的地方運作，特別是現在，有這些通信線路的開通，是很好的。

《政客》說，中國正在台灣周邊進行軍事演習，打破了多個先例，從根本上改變了該地區的現狀。北京本周向台灣領土發射了導彈，其中至少有一枚導彈似乎飛越了台灣島，並將其船隻和飛機駛過分隔台灣領海和中國大陸的中間線。

美國沒有正式承認台灣的獨立，但卻向台灣出售武器，希望避免出現像2001年4月1日那樣的情況，當時一架美國海軍EP-3信號情報機和一架中國J-8戰鬥機在空中相撞，引發了一場國際爭端。

該報道說，發生這種事件的風險越來越高。中國最近在太平洋，特別是在東海和南海加強了侵略活動，令美國官員感到震驚。中國的飛機和船隻對美國和盟國的飛行員進行了碰瓷和騷擾，甚至在6月對美國的一架特種作戰C-130飛機進行了"不安全"的攔截。