布林肯訪馬尼拉：美國與菲律賓聯盟"牢不可破"

美國/菲律賓/聯盟

美國國務卿安東尼-布林肯周六8月6日在馬尼拉與菲律賓新總統小費迪南德-馬科斯會面。在與中國關係緊張的背景下，布林肯讚揚美菲兩國之間"牢不可破"的聯盟。

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美國國務卿布林肯向菲律賓新總統（6月30日上任）小馬科斯說，"聯盟是強大的，我認為，它可以變得更加強大"。

法新社說，美國與菲律賓簽訂的安全條約，在南中國海馬尼拉與北京的領土爭端中，美國支持菲律賓。

布林肯告訴記者，華盛頓對這份共同防禦條約的承諾是"毫不動搖的"。他說，“我們始終與我們的合作夥伴站在一起”。他表示：“鑒於在菲律賓以北的台灣海峽正在發生的事情”，“強調這一點很重要”。

美國國務卿布林肯此次到訪菲律賓的背景是，中國為報復美國眾議長佩洛西訪台而在台灣周圍進行其歷史上最大規模的軍事演習，而台灣距離菲律賓北部僅400公里。

法新社說，隨着該地區緊張局勢的加劇，美國正在尋求鞏固與菲律賓的聯盟，根據這一聯盟，美軍可以進入該國的某些基地並儲存軍事裝備。

在與菲律賓外長馬納洛舉行的視頻會談中，布林肯說，美國"決心採取負責任的行動"以避免危機。

布林肯說："維護台灣海峽的和平與穩定不僅對台灣，而且對菲律賓和許多其他國家都至關重要。

馬納洛告訴布林肯，菲律賓不能承受"該地區緊張局勢的進一步升級"，因為菲律賓正面臨著從冠狀病毒疫情中恢復經濟的"重要的挑戰"。他說："菲律賓繼續期待大國幫助平息局勢並維持和平。

據法新社介紹，現任菲律賓國家元首小馬科斯的家族與華盛頓有着複雜的關係，他的父親費迪南德-馬科斯（Ferdinand Marcos）在冷戰期間被美國視為盟友，曾在華盛頓的支持下統治菲律賓20年，儘管後來美國政府與他保持了距離，但在被民眾的起義推翻後，他於1986年逃往夏威夷，安度晚年。