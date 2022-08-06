聯合國專家報告朝鮮正在測試核觸發裝置

核武

2022年7月28日星期四，首爾火車站的電視新聞節目中，朝鮮領導人金正恩警告稱，他已準備好在潛在的軍事衝突中使用核武器。

綜合美聯社和路透社消息，根據其在8月4日和5日從聯合國專家小組處獲取的最新報告，朝鮮“正在測試核觸發裝置”，且“其為另一場核實驗而做的準備工作在今年六月就已經進入了最後階段”。

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出具這份最新報告的專家小組表示，有關朝鮮新近核觸發器的消息，他們並未能具體分辨出核試驗的精確地址或者確切日期。

專家們還表示，朝鮮正在為其東北部豐溪里核試驗場活動進行新的準備工作，為進一步進行核試驗鋪平道路，同時繼續發展其生產核武器關鍵成分的能力，而這曾經是2021年1月朝鮮勞動黨第八次代表大會上提出的目標。根據韓國和美國情報的評估報告，截至今年6月初，朝鮮的核試驗準備工作已經進入了最後階段。美聯社稱，這將是朝鮮自2006年以來的第七次核試驗，也是自2017年9月，朝鮮聲稱引爆了一枚氫彈以來的第一次。

專家們還指出，朝鮮繼續在寧邊核試驗場發展其生產裂變材料的能力。雖然準備工作繼續着，但朝鮮的確沒有在2022年上半年進行任何核測試。

聯合國禁止核試驗條約組織負責人羅伯特·弗洛伊德目前正參加意義重大的核不擴散條約審議大會，他在本周五表示，聯合國的監測設施曾檢測到朝鮮此前的六次核試驗，“如果有第七次，系統將會探測到，並會把相關信息與各國分享”。

除了核進展，專家組還報告稱，朝鮮今年進行了兩次重大黑客攻擊行動，導致“價值數億美元”的加密貨幣資產被盜取。報告還指出，平壤方面繼續違反聯合國制裁，通過相同的公司、網絡和船隻非法進口石油，出口煤炭。