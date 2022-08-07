分析: 中國若封鎖台灣將引芯片危機影響全球經濟

台灣/芯片/中國

中國圍繞台灣的軍事演習令世界擔心導致芯片危機。有分析指出，由於全球超過60%的芯片來自台灣，倘若中國未來圍困台灣，將可能引發全球芯片供應危機，嚴重影響包括中國自己在內的全球經濟。

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據《華爾街日報》說，因台灣問題造成的中美緊張局勢升級令外界關注到，全球對台灣尖端半導體（芯片）行業存在危險的依賴。

據中央社引述土耳其《國民日報》（Milliyet）4日的報導，全球兩大芯片代工廠台積電（TSMC）及聯華電子（UMC）都位於台灣，世界6成的芯片也仰賴台灣，光台積電產量就佔了全球54%。美中關係緊張，台灣議題是核心，芯片危機進入新一階段。

華日說，這些芯片用在數以十億的電子產品上，包括智能手機、個人電腦和汽車。

台積電董事長劉德音(Mark Liu)在有線電視新聞網(CNN)本周播出的一次採訪中警告稱，圍繞台灣的衝突將損害這家芯片生產巨頭。他表示，軍事力量或入侵將使台積電工廠無法運營。劉德音稱，這些複雜的製造設施依賴與外部世界、與歐洲、與日本、與美國的實時連接。此次採訪未註明日期。

台積電證實了劉德音的上述言論，但表示這些言論是以前發表的，並未提及美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的訪台計畫。

彭博社說，“南希-佩洛西旋風式台灣之行的重要會議之一是台積電”，“這是台灣最有價值的公司和世界最大芯片製造商”。“這是行程中值得注意的一站，否則就會擠滿政府機構和象徵性的拍照活動，不僅凸顯了該島的戰略重要性，而且強調了其在全球經濟中的巨大技術影響力”。