哥倫比亞當選總統古斯塔沃·佩特羅宣示就職

哥倫比亞

哥倫比亞前游擊隊員，當選總統古斯塔沃-佩德羅宣誓就職。這是該國史上首位左翼總統。他承諾要對國家進行深層改革，要為社會公平而戰...

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62歲的前參議員古斯塔沃-佩德羅（Gustavo Petro）在30年前離開了從事武裝叛亂的游擊隊。他將在當地時間今天8月7日下午3點左右（格林尼治標準時間20點）在一個大型國際賓客代表團面前宣誓就職。

法新社發自波哥大的報道說，8月7日，隨着古斯塔沃-佩德羅的就職，哥倫比亞將進入一個新的政治時代，他是哥倫比亞歷史上第一位左翼總統，他承諾將對這個嚴重不平等和毒品暴力不斷升級的國家進行徹底改革。

周六，在波哥大，佩德羅已經與原住民、非裔哥倫比亞人和農民一起舉行了一次就職儀式。他說：“第一個政府即將開始運作了，我們希望它是一個和平的政府”。“我們希望它能給哥倫比亞帶來幾個世紀以來所沒有的東西，即安寧與和平”。

這位前反對派領導人在上任時考慮了一系列的改革措施，自6月19日大選獲勝以來，他的支持者對其寄予了厚望。他還說，他希望將和平、減少不平等和生態作為其政府工作的主要優先事項。

與佩德羅一起宣誓就職的還有40歲的副總統弗朗西亞-馬爾克斯（Francia Marquez）。這位女環保主義者將成為哥倫比亞史上首位非洲裔副總統。之前該國一直由白人男性精英統治。

據衝突資源分析中心（Cerac）的分析師豪爾赫-雷斯特雷波（Jorge Restrepo）告訴法新社：佩德羅從一個“令人羨慕的位置開始起步，他不僅在議會擁有絕大多數席位，而且在街頭擁有的支持，也超過近年來的所有政府"。

改革的資金來源

古斯塔沃-佩德羅組建了一個由女性負責幾個部門的多元化政府。該政府的任務是推進將於周一啟動的立法改革進程。

在尋找資源為社會改革計畫提供資金的過程中，這個政府已經起草了一些法案，包括增加對最富有者的稅收，改善其徵收情況，或對含糖飲料徵稅。

但據過渡委員會協調員丹尼爾-羅哈斯（Daniel Rojas）說："我們發現的債務和財政赤字水平非常危險"。羅哈斯是佩德羅政府與前總統伊萬-杜克（2018-2022）政府之間過渡委員會的協調人之一。

儘管如此，佩德羅總統打算履行他的承諾，通過增加獲得信貸的機會、增加援助和關注教育來縮小最富人和最窮人之間的差距。

古斯塔沃-佩德羅周六表示，哥倫比亞是地球上最不平等的社會之一，“我將為社會正義而戰”。

法新社說，雖然哥倫比亞經濟已從冠狀病毒大流行中恢復，並恢復了增長，但7月份10.2%的同比通脹率、11.7%的失業率，39%的貧困率，使佩德羅總統面臨更大的挑戰。