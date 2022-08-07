韓中外長會面在即 或將磋商敏感議題

中國韓國

韓國外長明天將到訪中國青島，他將與中國外長王毅舉行會談，這次會面或涉及台灣和薩德等兩國間的敏感議題。而美國眾議長佩洛西本周從台灣飛往韓國訪問時，尹錫悅總統沒露面，只與她通了電話。

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據韓聯社報道，韓國外長樸振將從8月8日起對中國青島進行為期三天的訪問，並同中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。屆時，雙方是否會談及涉台問題、供應鏈合作、“薩德”反導系統等敏感話題，備受關注。

在美中圍繞涉台問題的緊張局勢進一步升級的情況下，樸振於本月5日在東亞峰會（EAS）外長會和東盟地區論壇（ARF）外長會上，就涉台問題闡明的立場比此前韓國政府發布的任何相關立場更為具體，措辭也更有力度。

樸振提出“不能容忍用力量單方面改變現狀”。這一措辭是美國、日本等國家在譴責俄羅斯入侵烏克蘭或中國政府對台行動時常用的表述，韓方使用這一表述實屬罕見。

樸振還表示，韓方支持“一個中國”政策，同時強調“維護台海和平穩定是實現區域內安全與繁榮的前提條件，對韓方也是很重要的問題”。

樸振的上述發言明確指出，韓國也是受到涉台問題影響的域內當事方，認為加劇地區緊張局勢不可取。

韓國外長樸振在東盟系列外長會期間與美國國務卿布林肯會晤，雙方認為，維持台海和平穩定十分重要，對印太地區的安全與繁榮必不可少。但樸振並未具體指明“單方面改變現狀”的主體是中國。

該文說，總體來看，韓方就地區熱點事宜基本與“美日”步調一致，但就涉台問題避免與中方產生矛盾。

另外，韓中外長就芯片供應鏈合作、“薩德”等問題的磋商也引發關注。有觀點指出，考慮到與美國的同盟關係，以及美國在半導體領域的地位，韓國可能不得不加入美國主導的“芯片四方聯盟”（Chip 4）。

在此背景下，韓方保持與中方的溝通，維持與中方的經貿合作關係，將是一項艱巨的任務。