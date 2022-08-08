五角大樓：自烏克蘭戰爭爆發以來，有近8萬名俄羅斯士兵傷亡

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法新社8月8日自華盛頓報道，美國五角大樓第三號人物科林·卡爾（Colin Kahl）周一表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有近8萬名俄羅斯士兵死亡或受傷。科林·卡爾強調，俄羅斯總統普京宣布的目標尚未實現。

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負責政治事務的美國國防部副部長科林·卡爾告訴媒體說：“在不到六個月的時間裡，俄羅斯可能損失了7萬或8萬名士兵。”卡爾並指出，這個數字既包括死亡的士兵，也包括受傷的士兵。

科林·卡爾補充說，俄羅斯軍隊還損失了“3千或4千輛”裝甲車，俄羅斯軍隊可能缺乏精密的制導導彈，包括空對地和海對地導彈。

這位美國官員繼續說：“考慮到俄羅斯人沒有能夠實現普京在戰爭開始時制定的任何目標，這是非常了不起的。”

科林·卡爾指出，“儘管最近幾周進展甚微，但俄羅斯軍隊在東部取得了一些進展。”“不過，由於烏克蘭軍隊的素質及它所獲得的國際援助，俄羅斯軍隊為此付出了巨大的代價。”

卡爾同時承認，烏克蘭軍隊也遭受了重大損失，但沒有給出數字。

基輔當局則說，烏克蘭軍隊至少有1萬人死亡，3萬人受傷。

法新社援引一位不願透露姓名的軍方消息人士稱，烏克蘭軍隊在2月24日戰爭開始時擁有17萬現役士兵和10萬預備役軍人，現在已經得到增援，士兵人數達到30萬至35萬。

據西方估計，在2月24日入侵烏克蘭之前，約有15萬至20萬名俄羅斯士兵部署在烏克蘭邊境。