台灣譴責中國繼續軍演 宣布將舉行實彈演習禦敵入侵

台灣/中國/軍演

在這張由中國新華社提供的照片中，2022年8月5日星期五，一名中國人民解放軍成員在軍事演習中通過望遠鏡觀看，後方是台灣的 "蘭陽 "號護衛艦。中國正在台灣周邊水域舉行演習，以回應美國眾議院議長南希-佩洛西最近的訪問。

中國軍方對台灣周圍進行了一系列軍事演習之後，周一（8月8號）宣布要繼續在台灣附近進行演習，抗議美國眾議院議長佩洛西上周對台灣的訪問。台灣軍方官員周一宣布，台灣本周將舉行原定的實彈軍事演習，模擬防禦中國入侵的島嶼。

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台灣周一指責中國在台灣周圍進行新的海上和空中軍事演習。 台灣外交部在一份聲明中強烈譴責中國延長軍事演習的決定，聲明指出："中國的挑釁和侵略行為破壞了台灣海峽的現狀，加劇了該地區的緊張局勢。“

另外，中華民國陸軍第八軍團的發言人周一告訴法新社，台軍也將進行演習訓練，以應對敵人對台灣的模擬攻擊，"但 這位發言人說，台方的演習早就已經安排好了，並不是對正在進行的中國演習的回應。

台灣軍方表示，部隊將於周二和周四在南部屏東地區進行登陸訓練。消息人士說，幾百名士兵和大約40門榴彈炮將被部署到演習中。

實際上，台灣會定期舉行軍演模擬中國入侵時的情景，上個月在一個“聯合攔截行動”演習了驅趕海上襲擊，那次是最大規模的年度演習。

拜登：不期望事態升級

據法新社報道，美國總統拜登星期一說，他對中國在台灣附近繼續進行軍事演習感到關切，他說不期望事態升級。

拜登告訴記者："我不擔心，但我擔心他們（中國）變得如此激動。但我不認為他們會有進一步的作為。"

拜登再次感染新冠疫情後，昨天連續兩次篩檢陰性，終於解除隔離，恢復實體工作。他周一上午前往肯塔基州，探視近日受當地洪災災情影響的民眾。