就中國圍台軍演發射導彈：法國深表關切並對日本表示充分聲援

台海

法國外交和歐洲事務部長凱瑟琳-科隆納8月8日與日本外務大臣林芳正通了電話。據法國外交和歐洲事務部介紹：兩位部長對中華人民共和國幾天來在台灣周圍進行的大規模軍事演習和發射導彈深表關切。

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據日本外務省官方網站：東京當局稱，中國發射11枚導彈中有五枚最終進入日本專屬經濟區。在此背景下，法國外長向她的日本同行表達了法國對日本的充分聲援。

日本外務大臣林芳正推特顯示：提出與他通話的法國外長科隆納首先詢問日方對近期台灣周邊局勢的評價，日方認為這是事關安全和國家安全的嚴重問題，強烈譴責中方近期行動將嚴重影響國際社會的和平與穩定。

對此，法國外長科隆納表示聲援日本，並對中國近期的一系列軍事活動表示嚴重關切。兩國外長確認將繼續在日本和法國之間進行溝通，包括就此事進行溝通。

法國外交部官方網站則顯示：日本和法國兩位部長們強調了這些行動的危險性以及避免任何會加劇該地區緊張局勢的升級的必要性。

法國外長重申，法國根據其一貫的一個中國政策，致力於維護台灣海峽的和平與穩定。

8月4日，法國外長科隆納就曾經表示：南希- 佩洛西的訪問台灣不應成為中國將台海危機升級的借口，不應單方面改變台海地區的現狀，希望能遵守規則，維護區域穩定。

今年1月20日，日本和法國政府曾經以視頻形式舉行“2+2”會談，兩國外長和防長出席，為三年來首次。其間，雙方主要就“印度洋-太平洋地區” 、朝鮮半島局勢等議題交換了意見，並表示將在相關議題上加強合作。

日本外相林芳正去年11月曾經與時任法國外長勒德里昂通話表示，考慮到法國將於2022上半年擔任歐盟輪值主席國，將進一步加強日-法、日-歐盟在“印太地區”的協調。林芳正說，“法國是日本最親密的朋友之一，也是印太地區的重要參與者，為了把日法合作關係提升至更高水平，將深化討論。”