博雷利：歐盟將強化與東盟合作，增加在亞太地區的參與

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月8日就其在上周於柬埔寨首都金邊參加的東盟系列會議發表博文指出，“亞太地區無疑正在成為世界的重心。”

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博雷利在文章中寫道：“上周，我參加了在金邊舉行的東盟後部長級會議和東盟地區論壇年度部長級會議。我當時被提醒了當前國際緊張局勢中的一個關鍵因素：亞太地區無疑正在成為世界的重心。”

博雷利稱：“我的訪問是在緊張局勢快速上升的時刻進行的，美國和中國在台灣問題上有可能出現重大升級；俄羅斯對烏克蘭的戰爭的國際影響不斷加深；以及緬甸局勢的殘酷惡化。我就任以來多次強調，21世紀的歷史在很大程度上將在亞洲書寫，我們必須更多地參與這個地區。如果歐盟想成為一個地緣政治行為體，我們也必須被視為亞太地區的一個政治和安全行為體，而不僅僅是一個發展合作、貿易或投資夥伴。”

博雷利談到：“首先，讓我提醒一些基本數字。亞太地區創造了全球60%的國內生產總值和三分之二的全球增長。它是歐盟出口的第二大目的地，在歐盟十大貿易夥伴中，有四個在這裡。歐盟約有40%的對外貿易通過南中國海。歐盟也是亞太地區最大的投資者和發展援助提供者。除了經濟因素，人口和地緣政治的發展也確實使該地區成為世界的重心。亞洲的安全對歐洲的安全和繁榮有直接影響。”

博雷利表示：“在所有的會議中，我提出了歐盟要更多地參與和深化歐盟-東盟關係的意圖。我們的討論證明，該地區對歐盟更多的存在有明確的需求：在新冠疫情後的經濟復蘇、互聯互通、綠色轉型和安全方面。在我訪問期間舉行的雙邊會議再次證實，我們不能再在與該地區的交往中落後於形勢。”

博雷利稱：“正如我與東盟秘書長拿督林玉輝會晤時強調的那樣，東盟和歐盟有着強烈的共同願望。我們不能忘記，這兩個組織成立的目的是通過將經濟聯合起來並確保穩定來防止衝突。”

博雷利稱：“正是本着這種精神，我們在我訪問期間通過了《2023-2027年歐盟-東盟行動計畫》。我們還計畫在今年晚些時候與東盟夥伴簽署一項意義深遠的《綜合航空運輸協定》（CATA）。這些不僅是我們戰略夥伴關係在廣泛的合作領域的具體表現，包括新冠疫情後的經濟復蘇、貿易、基於規則和可持續的連接、氣候變化、研究和安全。面對今天的安全危機和經濟挑戰，能夠藉助那些同樣重視多邊主義、自由和公平貿易以及基於規則的全球秩序的夥伴，也是特別重要的。”

博雷利表示：“基於規則的國際秩序目前正處於前所未有的危險之中，我們看到我們地區的和平與穩定面臨多種嚴重的威脅。在東盟地區論壇的發言中，我介紹了歐盟對這些威脅的看法，首先是俄羅斯對烏克蘭的入侵。雖然這場戰爭受到了聯合國141個成員國的譴責，但我在柬埔寨的會議上再次意識到，對於如何向前推進以及戰爭的後果，各方觀點不一。”

博雷利稱：“值得注意的是，美國、歐盟和新加坡在打擊俄羅斯的敘述方面有一項艱巨的工作，即（俄羅斯稱）是歐盟/美國的制裁造成了糧食不安全，導致了通貨膨脹和貧困，損害了發展中國家的利益。在不為俄羅斯對衝突原因的解釋辯護的情況下，東盟的大多數國家往往明確地遵循或暗中同情俄羅斯的說法。對西方來說，這場戰鬥還遠遠沒有勝利，需要大力加強溝通，適應當地語言和社交媒體。”

博雷利提及：“俄羅斯外長拉夫羅夫在我們會議期間的發言中，着重強調了這一錯誤的敘述，但話又說回來，他在發表演講後就離場了。因此，他沒有聽取其他部長的意見，他們像我一樣解釋說，俄羅斯農產品的購買、運輸、支付和進口都被明確豁免於制裁。此外，我們正在逐步停止進口俄羅斯能源的事實並不意味着我們要求其他所有人也這樣做。責任在於俄羅斯的戰爭行動。直到最近幾天，超過2000萬噸的糧食被阻止離開烏克蘭的港口。這是一個事實。”

博雷利續指：“我提出的另一個地緣政治緊張局勢是南中國海的局勢，考慮到軍事化和破壞穩定的行動的增加，這威脅到航行和飛越自由，同時影響穩定和安全。歐盟積極支持東盟領導的進程，為這一海域制定有效的、實質性的和具有法律約束力的行為準則，尊重第三方的利益。”

博雷利稱：“在我逗留金邊期間，台灣海峽危機愈演愈烈，我在演講中不可能不提到它。對歐盟來說，這很清楚：我們希望維護台灣海峽的和平和現狀。在台灣上空發射彈道導彈，其中幾枚落在日本的專屬經濟區，這是一個令人擔憂的事態發展，可能導致進一步的不穩定和風險升級。”

博雷利稱：“這就是為什麼歐盟與七國集團一起呼籲所有各方保持冷靜，保持克制，以透明的方式行事，並保持開放的溝通渠道，以防止任何可能導致悲慘後果的誤判。儘管如此，台灣海峽兩岸緊張局勢的突然升級已經成為東盟國家之間的一個分歧問題，使其成員面臨著他們最想避免的事情：不得不在美國和中國之間做出二選一。東盟強烈呼籲這兩個夥伴冷靜下來，緩和局勢。這一衝突對東盟和世界經濟具有重大的分裂和破壞性的潛力。”

博雷利補充說：“此外，我在金邊的兩天時間裡，緬甸不斷惡化的局勢也被列為重要議程。四名支持民主的活動家被處決是一個令人震驚的信號，表明軍政府無視緬甸公民的生命和權利以及他們對自由的渴望。我們對東盟‘五點共識’的實施缺乏進展表示關切，並隨時準備支持東盟為實現和平和包容的政治解決方案而重新努力。優先事項必須是結束暴力，恢復政治解決進程，以及改善人道主義援助的提供。”

博雷利表示：“這次柬埔寨之行讓我進一步確信：（1）東盟是一個幫助維護和平與安全的重要組織；（2）歐盟應該是這一努力中的可靠夥伴。過去的日子已經證明了這一點，我現在期待着實施我們的計畫，進一步深化我們的關係，並在12月在布魯塞爾接待東盟領導人，紀念歐盟-東盟關係45周年。儘管8月份的時間‘不友好’，但上述這些會議已經成為我一年中‘必赴’的亞太約會，所以我們明年將在雅加達見面。”

博雷利稱：“除了時事之外，我有機會在柬埔寨的吳哥窟考古公園短暫地參觀了古代高棉帝國的寶藏。這是一座令人震驚的人類歷史和發展的紀念碑，它是如此令人印象深刻，真正令人嘆為觀止。”

博雷利提及：“在金邊，我面對的是柬埔寨近代以來更加悲慘和沉痛的記憶。我參觀了吐斯廉屠殺博物館，這是一座被紅色高棉改造成S-21監獄的中學建築，超過12000人在這裡被折磨和殺害。在殘酷的波爾布特政權的四年中，超過200萬男人、女人和兒童死於處決、饑餓和過度勞累。對這些暴行的記憶應該被保存下來，以防止未來的種族滅絕事件。年輕一代需要了解他們的貢獻對繼續建設和平和保護權利的重要性。”