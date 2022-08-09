澤連斯基呼籲西方禁止所有俄羅斯公民入境，以防更多烏克蘭領土被吞併

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受《華盛頓郵報》專訪時表示，要阻止俄羅斯吞併更多烏克蘭領土的方法是，西方國家宣布將禁止所有俄羅斯公民入境作為回應。

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澤連斯基在採訪中談到：“最重要的制裁是關閉邊界，因為俄羅斯人正在奪取別人的土地”。他說，俄羅斯人應該“生活在自己的世界裡，直到他們改變自己的理念”。

報導指，俄方領導人表示，他們可能會在9月11日在烏克蘭東部和南部的被佔領地區——赫爾松和紮波羅熱地區舉行“公投”，與已經計畫好的俄羅斯國內的地方選舉同時進行。俄羅斯官員稱，這些“公投”將使俄羅斯對這些被占烏克蘭地區的要求合法化，但批評者說，這些投票將是一場俄羅斯操縱的慣用鬧劇。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮高級官員警告說，任何通過虛假公投搶奪土地的企圖都會帶來“強加給俄羅斯的額外成本”。澤連斯基當天在採訪中表示，與西方國家對俄羅斯公民關閉邊境一年的提議和全面禁止購買俄羅斯能源相比，對俄羅斯無端發動的戰爭目前已經實施的制裁“較弱”。

俄羅斯航空公司被禁止前往歐洲和北美的絕大部分地區，這使得俄羅斯人出國旅行更具挑戰性。但西方國家並沒有像澤連斯基所建議的那樣對俄羅斯公民實施全面禁令；例如，俄羅斯公民仍然可以自由申請簽證訪問美國。

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）7月30日在推特上發文譴責“俄在烏克蘭葉連諾夫卡殺害戰俘”，並呼籲歐盟對俄公民實施旅遊簽證禁令。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）周一告訴記者稱，她認為向俄羅斯公民發放的旅遊簽證應該受到限制，並呼籲在歐盟範圍內實施相關禁令。一些批評者認為，禁止所有俄羅斯公民入境將不公平地影響那些，因為不同意俄總統普京政權和他入侵烏克蘭的決定而離開自己國家的俄羅斯人。

澤連斯基表示，對他而言，這種區別並不重要。他解釋說：“無論哪種俄羅斯人......讓他們去俄羅斯。”澤連斯基補充說：“他們到時就會明白，他們會說：‘這場（戰爭）與我們沒有關係。不能讓全體（俄羅斯）人民負責，對嗎？’”

澤連斯基續稱：“它是可以（負責的）。（俄羅斯）民眾挑選了這個政府，他們不與它鬥爭，不與它爭論，不對它喊話。”

澤連斯基對俄羅斯人說：“你們不想要這種孤立嗎？你們在告訴整個世界，它必須按你們的規則生活。那就去那裡生活吧。這是影響普京的唯一途徑。”

報導指，烏克蘭官員正在推動國際社會採取強有力的措施，以防止俄佔區赫爾松“公投”的進行。國際社會的絕大多數國家都不會承認這樣的投票或俄羅斯隨後的吞並行為。但分析人士說，一旦俄羅斯人正式提出領土要求並宣布其為俄羅斯的一部分，這將消除俄羅斯軍隊在沒有被軍事迫害的情況下撤出的任何可能性。

烏克蘭官員從經驗中了解克林姆林宮的想法。俄羅斯軍隊於2014年入侵克里米亞，舉行了一次被國際社會否認的投票，此後一直控制着該半島。基輔的官員們仍然強調，當時西方的反應不夠強烈。

對於一直向烏克蘭提供武器的西方國家來說，新的領土吞併也會使事情變得複雜。美歐官員一直小心翼翼地尋求限制他們為打擊烏克蘭境內的俄羅斯軍隊而援助的武器。但如果莫斯科將“公投”後烏軍對赫爾松和紮波羅熱地區的打擊視為對俄羅斯領土的打擊，其就有可能將北約國家拖入衝突。

澤連斯基曾表示，如若俄羅斯進一步吞併烏克蘭領土將排除雙方和談的可能性。烏方官員還擔心，由於烏克蘭計畫在赫爾松地區進行軍事反擊，俄羅斯會加快其公投時間表的進度。烏克蘭軍隊一直在穩步奪回赫爾松市周圍的俄控區域，該市是俄羅斯佔領的第一個大城市，也是唯一的地區首府。

俄軍似乎正在將其人員和武器裝備向南轉移以示回應，這可能為兩軍就這一黑海關鍵港口的爭奪戰埋下伏筆，分析人士認為這可能是俄烏戰爭發展軌跡的關鍵點。澤連斯基說，他想讓俄方知道，烏克蘭重新獲得對赫爾松的控制權只是第一步。

澤連斯基說：“讓他們知道，一旦我們有足夠的力量和手段，我們就會解除對我們所有領土的佔領。”