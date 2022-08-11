中國輪值安理會主席 今應開緊急會議 如何商討烏克蘭紮波羅熱面臨核危險引關注

烏克蘭/俄羅斯/聯合國安理會

據聯合國外交人士透露，聯合國安理會應於周四召開緊急會議，討論烏克蘭紮波羅熱核電站的情況，基輔和莫斯科相互指責對方轟炸了該核電站。世界工業7國集團（G7）警告，俄羅斯持續佔領烏克蘭札波羅熱核電廠，對區域構成危害，呼籲把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。

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據法新社報道稱，聯合國安全理事會周四就紮波羅熱問題舉行會議。8月由北京領導的安全理事會主席國的一位消息人士告訴法新社，會議將於8月11日下午3點（格林尼治標準時間19點）舉行。紐約聯合國總部的第二個外交消息來源補充說，應俄羅斯的要求，安理會的15個成員國將在周四下午舉行會議，俄羅斯和其他四個常任理事國（美國、中國、法國、英國）一樣擁有否決權。

國際原子能機構（IAEA）在一份聲明中說，該組織總幹事拉斐爾-格羅西（Rafael Grossi）將向安全理事會通報該廠的 "核安全和安保狀況"，以及其 "為儘快商定一個IAEA專家團前往該地而做出的努力"。格羅西將該建築群的情況描述為 "極其嚴重"。

據原子能機構說，該組織報告將詳細說明上周對該基地的轟炸是如何 "幾乎違反了格羅西在衝突開始時描述的核安全和保障的七個不可或缺的支柱"。

法新社說，周二晚間，烏克蘭中部紮波羅熱核電站附近遭轟炸，至少有14人在爆炸襲擊中喪生，該核電站是歐洲最大的核電站，該核電站被俄羅斯軍隊佔領令震驚國際社會，國際社會多次表達擔憂。

世界工業七國集團周三指責莫斯科持續佔領該核電站 "危及 "紮波羅熱周邊地區，並呼籲將該工廠歸還給烏克蘭。但基輔和莫斯科相互指責對方轟炸了該建築群。

據法新社，烏克蘭星期三指控俄羅斯在札波羅熱核電廠附近一帶發動火箭襲擊」。

烏國中部第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在通訊軟體Telegram上說，當地夜間遭襲擊，造成13人罹難、11人受傷，5人傷勢危急。傷亡者多集中在札波羅熱核電廠跨越第聶伯河（Dnipro River）對岸的馬哈鎮（Marganets）。列茲尼琴科說：「這是可怕的一夜。」他呼籲居民聽到空襲警報時趕緊避難。他寫道：「我要求、懇請各位…不要被俄羅斯人殺死。」

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Telegram上寫道，俄國導彈今天早晨襲擊當地一處村落後，造成一名女子喪命。該地區地方議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）稱，俄軍攻擊破壞了一條輸電線，導致數千人沒電可用。

至此沒有消息透露聯合國安理會如何討論紮波羅熱核電站安危，是否能形成協議或妥協。