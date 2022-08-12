《魔鬼詩篇》作者魯什迪在美國遇刺

遭伊斯蘭教令追殺的《魔鬼詩篇》的作者，印度裔英國作家魯什迪爵士今天8月12日在美國遇刺，生死未卜。

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英國作家薩勒曼-魯什迪（Salman Rushdie）周五8月12日在紐約州一個會議上被一名男子刺傷脖子。美國警方說，他的爭議性書籍《魔鬼詩篇》使他成為伊朗阿亞圖拉-魯霍拉-霍梅尼（Ayatollah Rouhollah Khomeini）發出的法特瓦（伊斯蘭教令）追殺的目標，目前他的傷勢情況"不詳"。

紐約州警方在一份聲明中說，一名嫌疑人衝上（一個演講廳的）舞台，襲擊了薩勒曼-魯什迪和一名採訪者。魯什迪在被刺傷後頸部明顯受傷，被直升機送往醫院。"他的情況尚不清楚，並補充說襲擊者被立即逮捕並被拘留。

75歲的魯什迪先生當時正準備在紐約州北部肖托誇（Chautauqua）的一個圓形階梯會場發表演講，該會場靠近將美國和加拿大分開的伊利湖。

據警方稱，本來要讓作家魯什迪發言的人也受到"輕微的頭部傷害"。肖托誇文化中心在一份聲明中說，它正在"與執法部門和緊急服務部門協調，以便在薩勒曼-魯什迪遇襲後對公眾作出反應"。

演講廳的目擊者，包括記者，在推特上說，大廳已經 "被疏散"。

社交媒體上發布的視頻顯示，演講廳里的觀眾衝向舞台，幫助一個被看到倒在地上的人，周圍有幾個人。

印度裔英國作家撒勒曼-魯什迪（又譯薩爾曼-魯西迪）1988年9月出版的第四部小說《魔鬼詩篇》（又譯撒旦詩篇），以伊斯蘭教先知穆罕默德與可蘭經為靈感，招來伊朗精神領袖霍梅尼簽署的伊斯蘭教令的追殺。魯什迪受到英國警方的保護，導致倫敦與德黑蘭交惡，一度斷交。