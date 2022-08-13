五角大樓稱"不知道"克里米亞俄軍基地爆炸原因

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五角大樓8月12日周五表示，它沒有關於最近在克里米亞一個俄軍基地發生爆炸的原因的信息，同時強調，美國並沒有向基輔運送任何武器來進行這種打擊。

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據法新社報道，五角大樓8月12日周五表示，它沒有關於最近在克里米亞一個俄軍基地發生爆炸的原因的信息。

位於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞的薩基（Saki）俄軍機場本周二（8月9日）遭到嚴重破壞，莫斯科方面稱這是意外事件，但專家認為這是烏克蘭軍隊的攻擊。

基輔沒有宣稱對此次襲擊負責，而在社交網絡發布的多起目擊者拍攝的爆炸後的視頻仍然沒有得到解釋。

一位美國高級軍事官員告訴記者說， "我們沒有任何證據表明是否有導彈發射，我不能說是否有破壞行為"，因為"我不知道"。

這位不願透露姓名的高級官員補充說，但"我可以告訴你的是，這不是美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）打擊的，因為我們沒有給他們這個系統。他指的是基輔正在試圖說服華盛頓提供的300公里範圍的戰術彈道導彈。

這些導彈與烏克蘭部隊已經使用的海馬斯（Himars）精密火炮系統兼容，將可使基輔能夠深入莫斯科控制的領土進行打擊，而美國正試圖避免這種情況發生，因為擔心衝突會蔓延到北約國家。

這位五角大樓高級軍事官員說，"我們沒有向他們提供任何允許他們或幫助他們打擊克里米亞的東西"。

他還強調，美國並沒有控制烏克蘭軍隊。他說："我們希望烏克蘭人所做的是按照他們自己的意願與俄羅斯人作戰。

俄羅斯在2014年吞併了克里米亞，但這一吞併沒有得到國際社會的承認。

這位美國軍方高級官員也沒有將這次襲擊歸於烏克蘭部隊，而是強調這次攻擊對俄羅斯空軍產生了"相當大的影響"。

據英國軍方情報部門周五估計，至少有五架俄羅斯蘇-24戰鬥轟炸機和三架蘇-30多功能飛機在爆炸中被摧毀或嚴重損壞，但簡易機場“可能"仍可使用。

英國軍情部門說，薩基主要是俄羅斯黑海艦隊飛機的基地。現在俄羅斯艦隊的航空能力受到了嚴重削弱。