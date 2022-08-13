法國總統馬克龍支持拉什迪: 他的鬥爭就是我們的鬥爭

馬克龍/拉什迪

因《魔鬼詩篇》（又譯撒旦詩篇）而被伊朗前精神領袖霍梅尼簽發教令追殺的英國作家拉什迪8月12日在紐約州被男兇哈迪-馬塔爾（Hadi Matar）刺成重傷。法國總統馬克龍力挺拉什迪說：他的鬥爭就是我們的鬥爭...

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法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍在推特上說："他（拉什迪）的鬥爭就是我們的鬥爭，這是普世的"。馬克龍還說，他"今天比以往任何時候都更與拉什迪在一起"。

英國首相鮑里斯-約翰遜說，"拉什迪爵士在行使我們應該永不停止捍衛的權利（言論自由）的時候被刺傷，令我感到震驚"。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯（Antonio Guterres）通過其發言人表示，他對這次襲擊感到 "震驚"，並補充說對語言的回應絕不是暴力。

美國總統喬-拜登的安全顧問傑克-沙利文說："這種暴力行動令人震驚。

《查理周刊》痛斥

法國諷刺報紙《查理周刊》2015年在一次伊斯蘭極端分子的襲擊中遭滅頂之災。該周刊說，"無論什麼理由都不能證明“法特瓦”和“死刑”有正當性"。

該周刊編輯部負責人，2015年襲擊事件少數倖存者之一里斯 （Riss）在其社論中痛斥那些“平庸的小精神領袖”，“思想低下”，“文化匱乏”，卻對“思想，反思和表達自由”發動攻擊，其原因就是“這些自由威脅到他們操控別人”。

拉什迪1988年出版小說《魔鬼詩篇》（又譯撒旦詩篇）被伊朗前精神領袖霍梅尼簽發教令“法特瓦”追殺，轟動世界。

霍梅尼已在1989年去世，但"法特瓦"追殺令從未被取消。以至於《魔鬼詩篇》的許多譯者受到攻擊，甚至被殺害，比如1991年7月12日該書的日語譯者五十嵐一副教授就被刺殺。

拉什迪在2018年秋天說，"30年過去了"。"現在一切都很好。當時我41歲（法特瓦），現在我71歲了”。他還說，“我們生活的這個世界，害怕的主題變化得非常快，現在有很多其他的理由要害怕，有其他的人要殺......"。

這位魔幻現實主義大師，文化底蘊深厚，自稱非政治化，2007年被英國女王封為爵士，令穆斯林極端分子大為不滿。 他用英語寫了大約15部小說、青少年故事、短篇小說和散文。