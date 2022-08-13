美檢方指著名作家拉什迪被刺10次 拜登：得知消息後感到震驚和悲痛

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因寫作並出版小說《撒旦詩篇》而被伊朗判處死刑並被追殺33年的印度裔英國作家薩爾曼∙拉什迪（Salman Rushdie）8月12日在紐約西部的肖托誇舞台準備演講時遇刺，後緊急送醫院搶救。據美聯社報導，被指控刺傷拉什迪的男子周六對謀殺未遂和襲擊指控表示不認罪，檢察官稱這是一起“預謀”犯罪。拉什迪在接受了手術後仍重傷住院。

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據《紐約時報》周六報導，檢察官在提審被指控實施襲擊的男子時說，作家拉什迪周五準備在紐約州西部的肖托誇舞台演講時被刺了10刀。當地時間周六下午，在事發現場被制服並逮捕的24歲新澤西男子哈迪∙馬塔爾（Hadi Matar）在紐約州梅維爾村的肖托誇縣法院出庭受審，他被控二級謀殺未遂和使用武器攻擊罪。

檢察官在法庭上說，馬塔爾對這位作家的攻擊是有預謀和有針對性的。據檢察官稱，馬塔爾乘車前往紐約西部的肖托誇舞台，併購買了一張門票，允許他參加拉什迪將於周五上午在當地舉行的講座。

法庭上，馬塔爾身穿條紋連體服，戴着手銬、腳鐐和明亮的橙色滑板鞋，沒有說話。公設辯護人巴倫（Nathaniel Barone）代表他做了無罪辯護。馬塔爾被禁止保釋，他的下一次出庭時間定於8月19日下午3點。

負責該案的地區檢察官施密特(Jason Schmidt)表示，“這是對拉什迪先生的一次有針對性的、無端的、有計畫的攻擊”。美聯社的報導指，現年75歲的拉什迪的經紀人懷利（Andrew Wylie）周五晚間說，拉什迪的肝臟受損，一隻手臂和一隻眼睛的神經被切斷，靠呼吸機維持，無法說話。拉什迪很可能會失去那隻受傷的眼睛。

這次襲擊引起了世界大部分地區的震驚和憤怒，同時也對這位30多年來一直因《撒旦詩篇》而面臨死亡威脅的獲獎作家表示敬意和讚揚。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周五在襲擊發生不久後便通過聲明表示，“今天，美國和世界目睹了針對作家薩爾曼∙拉什迪的應受譴責的攻擊。這種暴力行為令人震驚。我們拜登-哈里斯政府的所有人都在為他的迅速康復祈禱。我們感謝善良的公民和第一反應者在襲擊發生後迅速幫助拉什迪先生，感謝執法部門迅速有效的工作，這項工作正在進行中。”

美國總統拜登（Joe Biden）周六也通過聲明指出：“吉爾（拜登夫人）和我得知昨天在紐約發生的對薩爾曼∙拉什迪的惡性襲擊後感到震驚和悲痛。我們與所有美國人和世界各地的人們一起，為他的健康和康復祈禱。我感謝第一反應者和那些挺身而出為拉什迪提供幫助並制服襲擊者的勇敢的人。”

拜登稱：“薩爾曼∙拉什迪以其對人性的洞察力，以其無與倫比的故事感，以其拒絕被恐嚇或沉默的態度，代表着基本的、普世的理想。真理。勇氣。堅韌不拔。毫無畏懼地分享思想的能力。這些都是任何自由和開放社會的基石。今天，我們重申我們對這些深刻的美國價值觀的承諾，聲援拉什迪和所有支持言論自由的人。”

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對遇刺事件表示震驚，並稱在任何情況下，暴力都是不被允許的。英國首相約翰遜（Boris Johnson）也對拉什迪的刺傷表示震驚，並加以譴責：“令人震驚的是，拉什迪在捍衛的我們權利時被刺傷，現在，我與他在一起，希望他沒事，”約翰遜說。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在推特上寫道：“33年來，薩爾曼∙拉什迪一直是自由和反對蒙昧主義鬥爭的代表人物。他剛剛成為仇恨和野蠻勢力懦弱攻擊的受害者。他的鬥爭就是我們的鬥爭；它是普世的鬥爭。現在，我們比以往任何時候都要與他站在一起。”

曾在2015年遭到恐怖分子襲擊的法國諷刺雜誌《查理周刊》也譴責了拉什迪遇刺未遂事件。該雜誌的總編輯索里索（Laurent Sourisseau）寫道：“沒有什麼能證明一個法特瓦，一個死刑判決是合理的”。索里索本人是2015年《查理周刊》槍擊事件的倖存者，該事件造成12人死亡。

1988年，拉什迪的小說《撒旦詩篇》（英文版）出版，立即引起巨大爭議。作品描寫了正義與邪惡的鬥爭，穿插了被指對伊斯蘭教和穆罕默德的不敬內容。1989年2月14日，伊朗原最高領袖霍梅尼發布法特瓦，宣布判處拉什迪死刑，並號召教徒對其採取暗殺行動。